Marc Márquez, sobre la fiabilidad de su Honda: "Es realmente preocupante"

El de Cervera sufrió otro cero en Mugello y comentó su frustración "Tenemos que intentar cambiar de cara a un futuro", apuntó

La carrera de Marc Márquez en Mugello no resultó distinta a sus anteriores presentaciones. A pesar de intentarlo, el piloto de Honda no pudo hacer frente a las Ducati y, en su esfuerzo por entrar al podio, cayó en la vuelta 7 para terminar abandonando, algo que le dejó muy frustrado, aunque asegura que no dejará el proyecto.

"Yo les he dicho que mi compromiso es máximo todo este año, todo el que viene para intentar trabajar, intentar seguir evolucionando y darle la vuelta a la situación, pero, evidentemente, como piloto, cuando ves que vienen dos pilotos como Rins y Mir, que eran de los más fiables en la parrilla, que no se caían. Mir, en una temporada se había caído 12 veces, ya lleva 12 este año. Dicen: 'Márquez se cae mucho'. No, todos los pilotos Honda nos caemos mucho. Eso es lo realmente preocupante" apuntó Marc.

El piloto de Cervera considera que están tomando muchos riesgos para seguir el ritmo de los demás. "Estamos aquí para pilotar, dar el máximo, pero tenemos que arriesgar demasiado. Cuando tú vas tan tan al límite, como pasó en Portimao, como casi pasa hoy, como puede pasar en el futuro, un mínimo error y te caes. A Mir le tocó el viernes, a Rins, ayer y a mí, hoy. Por suerte, yo me he salvado, pero le deseo la mejor recuperación tanto a Mir como a Rins", comentó.

Finalmente, no claudicó en su esfuerzo por seguir creyendo: "Con estas motos se va rápido y contra más caídas, más posibilidades de lesión hay. Yo sigo con la misma mentalidad. En Alemania saldré y otra vez a cuchillo, a ver qué puedo sacar y a exprimir la naranja al máximo".