Márquez se cansa de la Honda: "Al mínimo error esta moto te traiciona"

"Tengo contrato con Honda y estoy comprometido con ellos. Siempre van a ser mi Plan A. Pero es cierto que siempre buscaré un proyecto ganador", advierte Marc "Es difícil saber qué está pasando en Japón, pero desde que hemos empezado la temporada hemos recibido solo un chasis y está claro que necesitamos mucho más", apunta

Honda ha cerrado un pésimo fin de semana en Italia y lo peor, ha conseguido desquiciar a su estrella Marc Márquez, que aunque insiste en que piensa cumplir los dos años de contrato con la marca que le hizo debutar en MotoGP en 2013, ya no puede disimular su disgusto con la moto más crítica de la parrilla

En Mugello, solo uno de los cuatro pilotos Honda, el japonés Nakagami (LCR), consiguió acabar la carrera (13º). El viernes Joan Mir (Repsol Honda) se cayó en los entrenamientos libres y optó por abandonar el gran premio tras serle detectada una fractura en el dedo meñique de la mano derecha. El sábado Álex Rins (LCR) se destrozó la pierna derecha en otro accidente. Y Márquez tuvo que dar por bueno un séptimo puesto en la carrera sprint. El domingo el piloto de Cervera intentó una estrategis diferente con goma blanda pero solo aguantó siete vueltas antes de irse al suelo cuando luchaba por el tercer peldaño del podio.

Nada más levantarse, Marc se giró hacia su moto, tendida en la grava, y alzó los brazos como pidiéndole explicaciones. Un lenguaje no verbal muy poco habitual en él. Después, ante en su comparecencia ante los medios, intentó calmar los ánimos con un discurso medido, aunque su mensaje fue contundente.

"Me he enfadado más porque no he hecho la carrera y ése era mi objetivo, dar vueltas y coger otra vez ritmo. Iba súper mentalizado de que mi posición era sexto o séptimo y lo estaba haciendo mejor de lo esperado, pero estamos siempre con lo mismo. Al mínimo error, esta moto te traiciona y te caes. Ha sido un error en la frenada previa. Se me ha bloqueado la rueda delantera. Los pilotos de Honda tenemos que coger más riesgos que los demás para estar ahí y por eso tenemos tantas caídas", argumentó.

Márquez insistió en sus quejas: "Llevaba todo el fin de semana controlando mis impulsos, porque sé que es un circuito rápido y si te caes te puedes lesionar. Mir se lesionó el viernes, Rins se lesionó ayer y yo también tuve una caída fuerte el viernes de la que por suerte salí ileso. Todos los pilotos Honda tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más caídas tenemos, sobre todo en carrera, porque los neumáticos se calientan más y cuesta más cuando vamos en grupo. Somos pilotos ganadores tanto Mir como yo y queremos estar ahí, pero para estar ahí tenemos que arriesgar más que los demás. Les deseo la mejor recuperación tanto a Mir como a Rins, y sobre todo a Rins, que es una lesión más seria, porque los necesitamos aquí para seguir evolucionando el proyecto", dijo.

Tras abandonar la carrera, Marc no fue al box sino directamente al camión "porque muchas veces necesitas respirar", reconoció. "También he respirado antes de hablar con las teles. Y ahora a seguir trabajando, no queda otra. El próximo fin de semana tendremos otra oportunidad. Sigo teniendo contrato con Honda todo este año y el que viene y mi compromiso es máximo. Sigo con la misma mentalidad, pero también es cierto que si veo que no puede y que seguimos en la misma línea pues tocará dar un paso atrás y, en vez de fijarse en los cinco primeros, fijarse en los diez primeros", añadió.

Sin poner el duda el trabajo de Honda, Márquez tiró con 'bala': "Está claro que si no se traen cosas nuevas no se puede probar. Es difícil saber qué está pasando en Japón, pero de momento, desde que hemos empezado la temporada hemos recibido solo un chasis, no mucho más, y estamos en una situación en la que necesitamos recibir bastante más para seguir acortando si podemos la distancia con los otros fabricantes. Yo podría estar del 10 al 15 y acabar todas las carreras, y sería una moto fiable y una moto segura. El tema es que siempre se quiere más. No quiero acabar a 15 segundos del líder de carrera. En 2021 y 2022 estaba limitado físicamente y era muy fácil acabar las carreras el diez o el ocho. Pero cuando ya estás físicamente bien y ves que a una vuelta tienes la velocidad, cuando ves que pilotas bien, cuando ves que puedes hacer lo que tu mente quiere, eso te dificulta más. Y estás cuarto y qué haces, ¿cortas para quedarte sexto o séptimo? No. Veremos. Está claro que si seguimos en esta filosofía tendremos que bajar el pistón un poco porque si no hay muchas posibilidades de que nos volvamos a lesionar".

"Los primeros preocupados son Honda, y son los primeros interesados en cambiar la situación. Y mi compromiso es máximo, tengo todo este año y el que viene para intentar trabajar, para intentar seguir evolucionando y dar la vuelta a la situación. Tengo contrato con Honda y estoy comprometido con ellos. Siempre van a ser mi Plan A. Pero es cierto que siempre buscaré un proyecto ganador", zanjó.