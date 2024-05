Una compañera de prisión de Rosario Porto rompe el silencio: "Era manipuladora a más no poder"

El programa de televisión TardeAR ha podido hablar en su última emisión con Carmen, una compañera de prisión de Rosario Porto, madre de la pequeña Asunta Basterra Porto que fue terriblemente asesinada a manos de sus padres.

Un testimonio de lo más revelador que llega justo cuando la serie El caso Asunta vive su momento de mayor éxito en Netflix. Carmen y su marido, Manuel, contaron en el magacín presentado por Ana Rosa Quintana cómo era la rutina de Rosario en prisión.

Manuel era compañero de prisión de Alfonso Basterra, quien sigue en la cárcel cumpliendo condena. El entrevistado asegura que el padre de Asunta Basterra Porto era una persona muy reservada con una clara dependencia emocional hacia Rosario Porto.

No mantenía relación con casi ningún recluso dado que el delito por el que fue condenado, asesinar a su propia hija, está mal visto en prisión. Carmen habló de Rosario Porto, explicando que la mujer fue el centro de la diana de ataques por parte del resto de reclusas que tampoco veían con buenos ojos el crimen que había cometido la recién llegada.

Ahora bien, el momento más interesante de la entrevista se produjo cuando Carmen admitió que Rosario era una mujer "manipuladora a más no poder", "egocéntrica" y "caprichosa", que no podía vivir sin ser el centro de la atención. Si algo no salía como esperaba, se marchaba llorando.