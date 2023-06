Verstappen navega con el 'Alinghi' Red Bull Racing

El líder del Mundial de Fórmula 1 se unió este jueves a la tripulación del equipo suizo de Copa América "Puede que llueva el fin de semana y, como ya he estado en el agua, quizá me ayude en la carrera", bromea

Max Verstappen se unió a la tripulación del Alinghi Red Bull Racing en sus preparativos para la 37ª Copa América, que se celebrará en Barcelona en 2024. Mientras se preparan para la Copa de América, el equipo suizo cuenta con el apoyo de Red Bull Advanced Technologies, que aporta al equipo su experiencia inspirada en la F1 en aerodinámica, materiales compuestos, software y simulaciones.

La visita de Verstappen, que estaba acompañado por Adrian Newey y Daniel Ricciardo, incluyó un interesante recorrido por la sede del equipo, reuniones con el equipo de diseño y los miembros de la tripulación, y una sesión en el simulador de la escuadra suiza, guiada por el patrón Arnaud Psarofaghis. Verstappen también tuvo la oportunidad de viajar en la embarcación del equipo, alcanzando velocidades de hasta 100 km/h en las olas del frente marítimo de Barcelona.

La Copa América se describe como el equivalente náutico de la Fórmula 1, ya que los barcos aprovechan la aerodinámica de vanguardia y la tecnología de materiales que es paralela monoplaza que utiliza el equipo en los circuitos y que esta temporada se ha impuesto en las seis carreras celebradas, con cuatro triunfos de Verstappen y dos Pérez.

Max Verstappen explicó, posteriormente, que “he vivido una gran experiencia con Alinghi Red Bull Racing y con el patrón Arnaud Psarofaghis. Me llevaron en el barco para ver lo que estaba haciendo el equipo y me encantó. Fue genial escuchar los diferentes puntos de vista del equipo y el aspecto técnico. Siempre es bueno para mí entender un poco más sobre esto. Tanto la F1 como la navegación tienen que ver con la comunicación y el trabajo en equipo. Cuando estoy en el coche, me comunico con tanta gente para que todo funcione bien. Se trata de comunicación y trabajar juntos para obtener el mejor resultado. Además, podría llover el fin de semana, y como ya he estado en el agua, podría ayudarme”.