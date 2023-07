Veinte años después, ¿Se arrepiente Alonso de alguna decisión?

"No cambiaría ninguna decisión, nadie tiene una bola de cristal para saber las prestaciones que tendrá un equipo", señala Fernando en Hungría El asturiano hace balance de su carrera en el circuito donde logró su primer triunfo: "Todo el mundo decía que ir a Aston Martin era lo peor, pero igual es el mejor salto"

Fernando Alonso, que cumple 42 años el próximo 29 de julio, vuelve a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, el primero que figura en su palmarés de victorias. Veinte años después de aquel triunfo en el verano de 2003, de la mano de Renault, el piloto asturiano ha echado la vista atrás para hacer balance de su carrera y las decisiones que la han marcado.

Y a pesar de que para muchos, -incluído el actual rey de la F1 Max Verstappen-, Alonso merecería tener un historial mucho más amplio en base a su talento, el piloto asturiano asegura que no se arrepiente de nada en el camino recorrido hasta aquí: "No cambiaría ninguna decisión, ni me arrepiento de nada, nadie tiene una bola de cristal para saber las prestaciones que tendrá un equipo", ha dicho Fernando este jueves.

Alonso ha recordado su trayectoria: "Me fui a McLaren y pelee el título, luego a Ferrari donde no creo que ningún piloto pueda decir que no, y eso pasa en el deporte. Paré porque tenía muchas cosas en la cabeza, para hacer Dakar, WEC, Indycar, volví a mi casa Renault y ahora en el paso que todo el mundo decía que era el peor, igual es el mejor. Eso demuestra la dificultad de elegir equipo con la falta de conocimiento que tenemos todos en casa", ha señalado, en referencia a su gran acierto con Aston Martin, con el que ya suma seis podios esta temporada.

La experiencia es un grado y eso, según Fernando, sirve para afrontar con mejor perspectiva las situaciones complicadas, tanto en la pista como fuera de ella: "Cuando cierro la visera tengo la misma motivación y la adrenalina por correr, pilotar contra los mejores. Todo eso es igual que hace 20 años, solo que ahora tengo más experiencia para tratar con los ingenieros, preparar la estrategia, el conocimiento de las gomas... el nivel de estrés es otro sabiendo ya lo que sé y que pocas cosas me sorprenden en carrera".