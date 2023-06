Sainz niega negociaciones al margen de Ferrari

"No sé de dónde salen los rumores de Audi, no he hablado de mi futuro con otro equipo que no sea Ferrari", asegura Carlos El piloto madrileño termina contrato con la Scudería a finales de 2024: "Me gusta saber mi futuro a largo plazo", dice

Carlos Sainz ha concedido una extensa entrevista al portal especializado 'motorsport' y entre otros aspectos llama la atención lo que cuenta acerca de sus perspectivas de futuro en la Fórmula 1. El piloto madrileño, que a sus 28 años afronta su tercera temporada vestido de rojo, asegura que renovar con los de Maranello es su prioridad y que quiere conocer cuanto antes los planes de la Scuderia para tener claras las cosas "a largo plazo".

Sainz, que esta temporada se ha encontrado con un monoplaza, el SF23, "impredecible y muy difícil de pilotar", no está aún donde le gustaría, aunque sí marcha por delante de su compañero Charles Leclerc, a 14 puntos en el Mundial.

"Es la clásica visión del vaso medio lleno o medio vacío: tenemos un coche rápido, pero tenemos que intentar que sea rápido en carrera. Estamos investigando todo y cada fin de semana probamos algo, desde los amortiguadores hasta la aerodinámica, para ver dónde está el problema. Veo a un equipo centrado y comprometido, tanto en la fábrica como en pista", subraya Carlos, que pase lo que pase esta temporada, sigue convencido de que algún día podrá ganar con Ferrari.

Sainz, que termina contrato a final de la próxima temporada 2024, confía en sellar pronto su renovación: "No quiero decir mentiras, no me gusta empezar una temporada sabiendo que es mi último año de contrato, quiero saber qué me espera a largo plazo. He tenido experiencias previas así con Red Bull y Renault, y sé que no conocer tu futuro a corto plazo no es la situación ideal para un piloto profesional".

"Por eso, una de las prioridades del próximo invierno será aclarar cuál es mi situación, teniendo en cuenta que para mí el objetivo principal es ganar el mundial algún día al volante de un Ferrari, algo que he dejado claro en muchas ocasiones. Esa será mi prioridad en invierno, si no es posible me veré obligado a buscar en otra parte", advierte Carlos.

Su nombre se ha asociado con el proyecto de Audi en la F1, que comenzará en 2026. Sainz niega contactos con el fabricante alemán, que tiene en nómina a su padre en el Rally Dakar. "Sinceramente, hay semanas en las que hay poco que contar sobre lo que ocurre en la Fórmula 1. Así que se van creando historias, quizás en el periodismo menor, para intentar conseguir unos cuantos 'clicks' extra o para ganar algo de notoriedad. No encuentro ninguna otra razón para que haya salido este rumor, sobre todo porque sé muy bien que no he hablado con ningún otro equipo que no sea Ferrari".