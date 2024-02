Red Bull saca 'músculo' con el nuevo monoplaza de Verstappen y Checo

Después de arrasar en 2023 con los títulos de constructores y pilotos (Max Verstappen), además del subcampeonato de Sergio Pérez , Red Bull ha desvelado este jueves su nuevo monoplaza, RB20, con el que intentará repetir este año el exitoso guión. El coche, diseñado bajo la batuta del 'mago' Adrian Newey, ha sido el último en presentarse de los diez que integran la actual parrilla, aunque a principios de semana ya rodó por primera vez en Silverstone, en un test privado que permitió intuir las principales soluciones técnicas que incorpora.

A diferencia de años anteriores, cuando el nuevo monoplaza era el centro de atención absoluto, esta vez la presentación, celebrada en la fábrica del equipo, en Milton Keynes (Reino Unido), se ha visto enturbiada por la investigación de la que es objeto su team principal Christian Horner, acusado de "comportamiento inapropiado", por la denuncia de una empleada. El espinoso asunto, sobre el que nadie en el equipo ha querido pronunciarse, podría tardar aún varias semanas en resolverse. Red Bull ha advertido que "nos tomamos estas cosas muy en serio" y espera recabar la máxima información antes de tomar una decisión, que podría ir desde una amonestación hasta el cese de Horner.

El jefe de equipo más veterano del paddock, que se unió a Red Bull en su primera temporada en el Mundial (2005), ha estado presente en el evento de esta tarde en Milton Keynes, junto a los pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez. Para el mexicano, que finaliza contrato a final de temporada, el desafío es mayúsculo, después de que el pasado año atravesara un bajón de rendimiento y estuvo constantemente cuestionado en su puesto, incluso desde un sector la cúpula de Red Bull, comenzando por Helmut Marko.

Ayer, antes del estreno en Milton Keynes, Verstappen advirtió a sus fans sobre el nuevo RB20 durante un directo de Twitch: "Preparaos para ver un nuevo diseño radical", lanzó. Hoy, cuando el coche ha visto oficialmente la luz, se ha reafirmado. "Estoy bastante contento con la dirección que hemos elegido", ha apuntado Max.

"No imaginé que cambiáramos tanto el concepto y creo que es muy valiente por parte de Red Bull hacerlo", ha celebrado Checo, por su parte. "Creo que con todos los cambios que hemos hecho en el coche, se trata de mejorar y aprender. ¿Pelear por el título?. Empezamos de cero, con las mismas oportunidades, pero es una temporada larga y el objetivo es progresar. No importa como empieces sino cómo termines en Abu Dhabi", considera el mexicano.

Horner ha advertido que "el coche no es conservador". Y se ha quedado corto. El aspecto del RB20 es asombroso, innovador y muy agresivo. Newey defiende que "es una evolución del anterior coche, que no esperábamos que fuera tan dominante, pero no es una simple evolución. Hemos ido un poco más lejos. Nos hemos arriesgado, en muchas pequeñas cosas porque los demás equipos también han trabajado fuerte. Espero que hayamos acertado", ha comentado Newey.

La respuesta a este planteamiento la tendremos la próxima semana, cuando el equipo de las bebidas energéticas se mida a sus directos rivales en los tres días de pretemporada de la Fórmula en el circuito de Sakhir, en Bahrein (21-23 de febrero).