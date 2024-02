Así son los nueve coches de F1 presentados hasta hoy

Después de las presentaciones, este miércoles, de Mercedes y McLaren ya conocemos nueve de los diez monoplazas que comenzarán la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito Sakhir de Bahrein la próxima semana (21-23 febrero). Solo falta por ver como luce el Red Bull, aunque los campeones ya pusieron ayer en pista el RB20 con Verstappen al volante en un test en el circuito de Silverstone. Este jueves tendrá luchar la 'puesta de largo' oficial, a partir de las 20:30 horas.

Haas fue el primer equipo en revelar el aspecto de su nuevo coche, que por segunda temporada pilotarán el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hülkenberg. La formación estadounidense publicacó un breve vídeo en el que mostró un render del VF-24 , no el coche definitivo, en el que destacaba la combinación de colores negro y blanco.

Así luce el nuevo Haas / Haas F1 Team

A continuación se sucedieron las presentaciones de Williams, Stake Sauber (ex Alfa Romeo), Visa Cash APP RB (ex Alpha Tauri) , Alpine, Aston Martin, Ferrari y hoy, Mercedes y McLaren. En redes sociales, los diferentes monoplazas ya han sido estudiados al detalle por los aficionados y aunque en cuestión de gustos no hay nada escrito, lo cierto es que parece que claramente van ganando adeptos el SF-24 de Ferrari, el AMR24 de Aston Martin y el W15 de Mercedes.

Los coches de Williams, Stake Sauber y Alpine / @F1

El Aston Martin de Fernando Alonso mantiene su tradicional color verde, acompañado también por el verde lima en el lateral, mientras que el Ferrari de Carlos Sainz, que se despide este año de la Scudería, incorpora un toque amarillo y blanco a su poderoso rojo tradicional.

Aston Martin AMR24, Ferrari SF-24 y McLaren MCL38 / @F1

McLaren sigue con el naranja papaya y deja atrás el azul y Mercedes recupera, al menos en parte, el gris plata que hace honor a su apodo. La última 'flecha plateada' que pilotará Lewis Hamilton antes de marcharse a Ferrari combina el gris frontal con el negro lateral.

Mercedes W15 / Mercedes Petronas AMG

También ha gustado la decoración del coche que pilotarán Daniel Ricciardo y Yuki Tsunona, aunque no tanto las complicadas siglas que ha elegido el equipo filial de Red Bull, que pasó de Toro Rosso a Alpha Tauri y ahora se ha inscrito como VISA Cash APP RB.

El coche de Ricciardo y Tsunoda, ahora como VISA CashAPP RB Team / @F1

En definitiva, el Mundial está a la 'vuelta de la esquina' (el GP de Bahrein se disputa el 2 de marzo) y la nueva generación de coches promete emociones fuertes. Si además de bonitos son rápidos, el espectáculo está servido.