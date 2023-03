El dato del FP2 que ya ilusiona a los seguidores de Alonso... ¡por este motivo!

El asturiano de Aston Martin ha quedado primero en los segundos entrenamientos libres del GP de Bahrein El ganador de los segundos libres del primer GP de la temporada es el ganador del Mundial de pilotos desde 2017

Fernando Alonso ha desatado la locura entre sus aficionados tras quedar primero en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin. La presión y las expectativas son máximas para el piloto asturiano que se aferra a una curiosa premonición que lo posiciona como Campeón del Mundo esta próxima temporada.

La nueva temporada de Fórmula 1 ya está aquí. Fernando Alonso ha vuelto a generar una enorme expectación tras su fichaje por Aston Martin y la ansiada búsqueda (después de 10 años) de una nueva victoria, la trigésimo tercera para el piloto asturiano. Sus ilusionantes tiempos en los test de pretemporada invitan a creer en muchos motivos para apostar por el piloto asturiano en esta nueva temporada.

El asturiano parte, contra todo pronostico, como uno de los candidatos al título mundial para esta nueva temporada. Su primera posición en los segundos entrenamientos libres de Bahréin ha desatado la 'histeria colectiva' entre sus seguidores que han encontrado una curiosa relación entre todos los campeones de los segundos libres del primer Gran Premio de la Temporada.

Y es que, desde 2017, el piloto que acaba primero en la segunda tanda de entrenamientos del primer Gran Premio de la Temporada se acaba llevando el Campeonato Mundial. Así sucedió entre 2017 y 2020 con Lewis Hamilton y se repitió en 2021 y 2022 con Max Verstappen.

