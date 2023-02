Los '33' motivos para creer en Fernando Alonso

Alonso tiene por delante una ilusionante temporada con el objetivo marcado de su victoria número 33 Existe una enorme expectación por ver triunfar nuevamente al piloto tras muchos años de sequía

La nueva temporada de Fórmula 1 ya está aquí. Fernando Alonso ha vuelto a generar una enorme expectación tras su fichaje por Aston Martin y la ansiada búsqueda (después de 10 años) de una nueva victoria, la trigésimo tercera para el piloto asturiano. Sus ilusionantes tiempos en los test de pretemporada invitan a creer en 33 motivos para apostar por el piloto asturiano en esta nueva temporada.

1- Los ilusionantes tiempos en los test de pretemporada de Bahréin que sitúan al Aston Martin como claro candidato a subirse al podio en el primer Gran Premio de la temporada.

2- Las continuas pistas de Alonso, que se muestra esperanzado con su nuevo coche y que declaró que 'hicieron una simulación de carrera donde pusieron gasolina para 57 vueltas, Ferrari estaba haciendo el mismo programa que ellos y fueron más rápidos'.

3- El asombro de Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, con el nuevo Aston Martin al que augura un 'segundo lugar' en el GP de Bahréin.

4- La recuperación de la curva 13 en el circuito de Barcelona-Catalunya 17 años después. La última vez que se corrió con el trazado original, en 2006, el campeón de ese Gran Premio fue Fernando Alonso.

5- El circuito de Montmeló que, para sorpresa de nadie, albergará el GP de España por 33ª vez en su historia.

6- Los 3,3 millones de seguidores de Fernando Alonso en Twitter, un buen augurio a escasos días del inicio del primer Gran Premio de la temporada.

7- Una degradación de neumáticos prácticamente nula durante las simulaciones de carrera que ha sorprendido a la propia escudería del asturiano.

8- El 'casi' de Alonso al ser preguntado si sería imposible pelear por el Mundial esta temporada que no cierra del todo la puerta a una victoria milagrosa del piloto de Aston Martin.

9- Ese famoso 'casi' que tanto revolucionó las redes sociales, al que si le asignamos las letras al número que le corresponde quedaría así: "C (3) + A (1) + S (20) + I (9) = 33"

10- La valoración de Adrian Newey, director técnico de Red Bull, que ve al Aston Martin como posible rival de Mercedes, Ferrari y de la propia escudería austríaca.

11- Los increíbles números de Aston Martin en el túnel de viento, que lo situarían a la altura de los equipos más competitivos y no de los de la zona media.

12- Los continuos guiños de Alonso, como el 'like' en Twitter a Osasuna que mencionaba el número 33 y hablaba de 'La Misión'.

13- Por el fichaje de Dan Fallows, el Jefe de Aerodinámica de Red Bull desde 2006 por Aston Martin que ha sido pieza clave de la mejoría del coche del asturiano.

14- La inversión de Lawrence Stroll, uno de los hombres más ricos del planeta, por Aston Martin y Fernando Alonso como caballo ganador en su proyecto en la Fórmula 1.

15- Los halagos de Christian Horner, el director de Red Bull, a Alonso al que ve 'muy competitivo' y sitúa a Aston Martin no muy lejos de su propia escudería.

16- La incorporación de Pedro Martínez de la Rosa como embajador de Aston Martin, con quien se encuentra 'gratamente sorprendido' por la espectacular mejora del coche.

17- Por la predicción de Antonio Lobato, que ve a Alonso capaz de luchar por podios este inicio de temporada.

18- Por el 'milagro' de Aston Martin, que ha pasado de ser el noveno coche de la parilla a estar preparado para pelear con las escuderías más potentes en apenas unos meses.

19- Por la confianza de la escudería británica en el piloto asturiano, con el que están sorprendidos por su implicación y ganas de demostrar que puede volver a lo más alto de la Fórmula 1.

20- El asombro de las demás escuderías, que sitúan a Aston Martin como uno de los coches más competitivos de este inicio de campeonato tras lo visto en los test de Bahréin.

21- Por la 'histeria colectiva' que se está generando entre los aficionados del asturiano, que ven el Aston Martin como el primer coche capaz de darle opciones de victoria al asturiano.

22- Por los continuos guiños del asturiano en redes sociales, como cuando publicó los tiempos de un entrenamiento en los que hizo 33 minutos y 33 segundos.

23- Por el 'Cómo 33' que se hizo rápidamente 'Trending Topic' número 1 en España tras la expectación que ha generado el asturiano de cara al primer GP de la temporada.

24- Por la fecha del primer Gran Premio en Bahréin el 5 de marzo o, lo que vendría a ser lo mismo, el 33 de febrero si siguiésemos alargando el mes.

25- Por la ilusión y motivación del asturiano por volver al primer escalafón de la Fórmula 1 tras 10 años de sequía sin ninguna victoria.

26- Porque después de tantos años de infortunios con la elección de las escuderías en la carrera del asturiano, este podría ser el año indicado para tener un coche competitivo.

27- Porque la mística y los números también están de parte del piloto asturiano, y es que los test de Bahréin acabaron exactamente a les 17:33 de la tarde. 33, sí.

28- Por las horas que pasará conduciendo el asturiano en Bahréin: 27h de test pretemporada + 3h de libres + 1h clasificación + 2 horas carrera= 33 horas.

29- Por estar en una escudería que no torpedeará sus ambiciones, tal y como ocurrió en Alpine y de donde el asturiano acabó harto de la escudería francesa.

30- Por un compañero de equipo como Lance Stroll que no buscará confrontaciones con el asturiano al contrario que pasó con Estaban Ocon.

31- Por la publicación en la cuenta oficial de Twitter de la Fórmula 1, en el que pregunta por el ganador del Mundial con el número 33 reflejado en el trofeo.

Who's it gonna be in 2023? ✍️#F1 pic.twitter.com/rfE82OV9ao