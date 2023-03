El guiño más descarado de la cuenta de la Fórmula 1 a Alonso con el reflejo del 33

La cuenta oficial de la Fórmula1 publicó una imagen del trofeo donde se un número 33 reflejado Los fans del asturiano ven en la imagen un guiño de la organización al piloto de Aston Martin

Una imagen publicada por la cuenta oficial de la Fórmula1 en twitter ha revolucionado al 'Universo Fernando Alonso'. Y es que en la imagen del trofeo que la organización publicó se puede ver reflejado en la parte superior del mismo un número 33.

¿Guiño? ¿Homenaje? ¿Campeonato 'peligrosamente preparado, que diría Simeone? Los seguidores del asturiano tienen las esperanzas puestas en esta temporada donde confían que alcance esta cifra de triunfos. El domingo se abre el telón del Gran Circo en Bahréin, y el alonsismo bulle.

Who's it gonna be in 2023? ✍️#F1 pic.twitter.com/rfE82OV9ao