Pepe Martí, por primera vez en casa con un Fórmula 2

Pepe Martí pilotará vestido de Red Bull por primera vez en casa, en el Circuit de Barcelona - Catalunya. Este miércoles se celebra el test oficial ‘Shakedown’ de Fórmula 2, una jornada corta pero intensa, en la que cada equipo tendrá un solo coche para poder tomar medidas y ajustar a cada uno de sus pilotos. La idea es preparar el próximo test completo que tendrá lugar en el golfo Pérsico, el trazado internacional de Bahrein.

Los monoplazas de Fórmula 2 de esta temporada son algo distintos de los de la pasada en varios apartados. Por lo tanto, a parte de personalizar los coches a la condición física y gustos de cada piloto, éstos tendrán que rodar con el coche para prevenir posibles desajustes.

Pepe Martí: “Es un test muy importante, de alguna forma es como empezar ya oficialmente en Fórmula 2. No deja de ser un Shakedown, un test distinto a los habituales, en el que solo hay un coche para dos pilotos. Uno pilotará por la mañana y el otro por la tarde, todavía no se ha definido el horario para cada uno pero al final solo tenemos un día, el 24, y no es mucho tiempo. Hay que aprovechar la oportunidad al máximo para poder centrarnos en otras cosas más importantes en el test de Bahrein dentro de dos semanas. Tenemos que sacarnos una parte del trabajo ‘de encima’, ya sea ajustes de asiento, etc.. Lo principal es probar el monoplaza, que estemos cómodos, que todo funcione bien; el motor, el coche… y después empezar a coger sensaciones. No haremos mucho kilometraje, además solo hay dos sets de neumáticos, así que tampoco hay mucho para hacer, pero es un test importante sobre todo para ir a Bahrein con garantías. El objetivo es principalmente el entendimiento… Entender bien el coche, entender que tiene de distinto con el F2 antiguo, observar las diferencias, qué es lo que necesita para ir rápido, y muchas otras cosas. El desgaste de neumático, de gasolina, de motor… Es primordial entender un poco todo esto y cómo reacciona en cada uno de estos ámbitos".

“El coche es bastante diferente al del año pasado de Fórmula 2. A nivel mecánico y de chasis es similar, pero obviamente tiene sus diferencias a nivel de peso y centro de masas, que cambia, pero no deja de ser un F2. La diferencia más notable consiste en el paquete aerodinámico, que ahora se parece más a un F1, es mucho más restringido. No tenemos tantas configuraciones. Debido a querer hacerlo lo más parecido a un Fórmula 1, estamos más limitados en el aspecto de ingeniería, así que seguramente a lo largo del año veremos cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. La verdad es que lo afronto con muchísimas ganas y con la ilusión de aprovechar la oportunidad para avanzar trabajo de cara a Bahrein”.

Después de este Shakedown, la actividad de Pepe Martí se centrará en los test oficiales de pretemporada que se celebrarán en Baréin, que también será el escenario de la primera carrera de la temporada, quince días después