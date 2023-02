El nuevo Ferrari para el Mundial de 2023 ya tiene nombre

La escudería italiana ha bautizado a su nuevo monoplaza con el nombre de SF-23 Sainz y Leclerc estarán en la presentación del coche el próximo 14 de febrero

La escudería italiana Ferrari desveló este martes el nombre de su nuevo monoplaza para el próximo Mundial de Fórmula 1, un SF-23 que será presentado oficialmente el próximo 14 de febrero.

El español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc ya tienen nombre para su coche, que vuelve por octavo año a la llevar las letras 'SF', acrónimo de 'Scuderia Ferrari', acompañadas del año de la temporada en curso.

ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name 🤩



Introducing… ✨ SF-23 ✨