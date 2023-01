Presentaciones F1 de los monoplazas para el Mundial de 2023

Consulta los horarios y fechas de todas las presentaciones de los coches de Fórmula 1 Haas será la primera escudería en presentar su monoplaza para el Mundial de F1 2023

Todas las escuderías que forman parte de la Fórmula 1 ya han confirmado las fechas de presentación de sus nuevos monoplazas de cara el Mundial.

El Mundial de F1 de 2023 arranca el próximo mes de marzo con el GP de Bahréin (del 3 al 5 de marzo) y los primeros test de F1 se llevarán a cabo allí mismo, en el circuito de Sakhir, entre los días 23 y 25 de febrero.

Consulta las fechas de todas las presentaciones de los monoplazas de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada.

HAAS

Día de presentación: 31 de enero

Pilotos: Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg

RED BULL

Día de presentación: 3 de febrero

Pilotos: Max Verstappen y 'Checo' Pérez

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 13 de enero de 2023

WILLIAMS

Día de presentación: 6 de febrero

Pilotos: Alex Albon y Logan Sargeant

ALFA ROMEO

Día de presentación: 7 de febrero

Pilotos: Valtteri Bottas y Guanyu Zhou

ALPA THAURI

Día de presentación: 11 de febrero

Pilotos: Yuki Tsunoda y Nyck de Vries

ASTON MARTIN

Día de presentación: 13 de febrero

Pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll

MCLAREN

Día de presentación: 13 de febrero

Pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri

FERRARI

Día de presentación: 14 de febrero

Pilotos: Carlos Sainz y Charles Leclerc

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 de diciembre de 2022

MERCEDES

Día de presentación: 15 de febrero

Pilotos: Lewis Hamilton y George Russell

2023, we're going all-in. 🤍💚 15.02.23 W14 E PERFORMANCE Launch 🗓️ pic.twitter.com/BixO716ymj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 12 de enero de 2023

ALPINE

Día de presentación: 16 de febrero

Pilotos: Esteban Ocon y Pierre Gasly

¿CUÁNDO SON LOS TEST DE PRETEMPORADA DE F1?

Los test de pretemporada de la F1 son claves para que las grandes marcas pongan a prueba los monoplazas que pilotarán sus pilotos. Son claves también para probar las 'nuevas especificaciones' de los coches y como es habitual, tienen lugar en febrero, justo después de la presentaciones mundiales de los equipos. Los test se celebrarán en dos franjas: