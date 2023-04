Nelsinho habla por fin sobre el 'crashgate': "Me trataron como a un perro"

Nelsinho Piquet, el protagonista del accidente que sentenció a Massa, explica por fin lo que pasó Felipe Massa baraja impugnar los hechos de aquel GP, que le impidieron coronarse campeón del mundo

Nelsinho Piquet ha hablado por fin sobre el 'crashgate'. 15 años después del GP de Singapur de 2008, se ha abierto la caja de los truenos sobre aquel accidente. Ahora, uno de los protagonistas de los hechos ha hablado de lo que pasó aquel 28 de septiembre de 2008.

Corría el 2008 cuando se celebró el primer Gran Premio nocturno de la historia de la Fórmula 1. Fue en Singapur, concretamente en el circuito urbano de Marina Bay, y terminó convirtiéndose en una de las carreras más manchadas por la vergüenza de la historia de la competición.

15 años después, Nelsinho Piquet, el protagonista del accidente, ha hablado sobre lo que pasó aquella noche. El piloto brasileño, por aquel entonces, era compañero de equipo de Fernando Alonso en Renault. Según cuenta, se vio obligado a estrellarse contra el muro siguiendo órdenes de equipo para que el asturiano pudiese ganar la carrera. Sin embargo, aquel incidente tuvo muchas consecuencias: Felipe Massa, candidato al título, terminó 13º y todas sus esperanzas se esfumaron, y Hamilton terminó tercero y logró su primer Mundial.

"Fue una orden de equipo para ayudar a alguien desde dentro de nuestro equipo, no fue para perjudicar a Felipe Massa", aclara Piquet en el podcast brasileño Pelas Pistas Podcast. Aun así, a día de hoy está totalmente arrepentido: "Sí, fue un error, pero en la posición en la que estaba, de luchar por estar en la F1 durante tantos años...".

Por aquel entonces, Nelsinho Piquet se encontraba bajo las órdenes de Flavio Briatore, uno de los mánagers más populares y polémicos de la Fórmula 1 que resultó ser el artífice de los hechos: "En aquel sueño ni siquiera nos planteamos tener a alguien acompañándome. Un abogado, un mánager... pero debe ser así. Mi padre no fue a ninguna carrera el primer año. Tenía solo al propio Flavio, que era el director de equipo y mi mánager. No solo el mío, sino de otros seis pilotos de la parrilla, así que yo era 'sólo una figurita' como todos los demás, que eran Webber, Kovalainen, Alonso, Fisichella, Trulli... Y luego, esa manera grotesca de Briatore, no es solo como es en la televisión: es aún peor. Y yo estaba solo".

Así pues, Piquet cuenta que recibió muchas presiones para hacer lo que hizo: "Llegó Singapur y me pusieron psicológicamente contra la pared y no tuve forma... Mucha gente me pregunta: '¿Lo volverías a hacer?'. Mi respuesta normal es: 'No, obviamente no'. Pero a esa edad, bajo esa presión... No tienes a nadie allí contigo, excepto un matón y un bully como ese, siempre quejándose, siempre presionando, siempre advirtiendo: 'Esta es tu última oportunidad'. Y ves tu sueño, que has pasado toda tu vida persiguiendo...".

Nelsinho insiste en lo importante que es que el piloto reciba el apoyo de gente de confianza cuando entra en el 'Gran Circo' para evitar este tipo de presiones y malas decisiones: "Lo que no volvería a hacer sería entrar en la Fórmula 1 solo. La psicología del piloto, cuando entra en la Fórmula 1, es muy sensible. Tiene que sentirse muy confiado. Cuando pierde esa confianza, es algo muy delicado y muy difícil de recuperar. Alguien que quiera el bien del piloto. Es lo más importante y no lo tuve, así que me desestabilizó de tal manera que a veces la gente no entiende todo lo que pasé ahí... la presión y la horrible situación".

Finalmente, esta situación terminó en desamor entre Piquet y Renault, que dejó de contar con su piloto de un día para otro: "Nos quedamos para el 2009 y luego salió la historia por lo que pasó. Rompieron mi contrato, algo que se suponía que no iban a hacer. Se suponía que iba a correr todo el año y, de repente, me dijeron: 'Ahora, Grosjean ocupará tu lugar'. Les dije: 'no podéis hacer eso'. Me trataron como a un perro. Y fue entonces cuando dije: 'Ya me estáis echando pensando que soy basura, creo que tenemos que dejar las cosas claras aquí. Y entonces fue cuando realmente todo el mundo se enteró de la historia, lo cual, para mí, fue horrible. Fue muy traumatizante, y lo sigue siendo muchas veces, porque mucha gente no lo entiende y mucha gente juzga sin entender la historia".