Iñigo Pérez: "Intentaremos que sea un partido cerrado contra el Barcelona"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que intentarán que el partido contra el Barcelona sea "cerrado" para que les favorezca porque el potencial ofensivo que tiene su rival es "sabido por todos y cuando se expone tanto y quiere dominarte es difícil cubrir las transiciones y si hay muchos goles" saldrán perdiendo.

El Rayo Vallecano está cerca de la salvación a falta de dos jornadas. Necesita un punto, en caso de que el Cádiz gane los dos partidos que tiene, o que el conjunto andaluz no gane algunos de esos dos encuentros si ellos no logran puntuar.

"No es momento de hacer cuentas ni de relajarte. No estamos para tener una sensación de falso control. O vamos al máximo o es difícil y por eso tenemos que apretar hasta que lo consigamos y si luego nos llega un regalo de otros equipos, bienvenido sea. No hay nadie relajado en el vestuario”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Para no depender de otros resultados el objetivo del Rayo es puntuar como visitante ante el Barcelona, que necesita un triunfo para asegurarse la segunda plaza de la clasificación.

"El potencial ofensivo del Barcelona es sabido por todos, te somete y te hace estar atento. Por contra, cuando se expone tanto y quiere dominarte es difícil cubrir las transiciones y el aspecto defensivo. Si hay muchos goles saldríamos perdiendo. Intentaremos que sea un partido cerrado”, señaló Iñigo Pérez, que estaría encantado de que se produjese el mismo empate del partido de la primera vuelta.

“Ojalá se dé esa circunstancia, sería muy buena noticia. Será complejo pero mataríamos dos pájaros de un tiro porque seguiríamos con esa estadística y conseguiríamos el objetivo por fin”, declaró.

La irregularidad ha marcado esta temporada el juego del Barcelona, que se ha quedado sin objetivos por títulos demasiado pronto.

"Me espero el Barcelona de siempre como local. No lo he visto especulativo o que no quiera ser un dueño de la posesión. Xavi como jugador ha sido una referencia para todos, especialmente los que jugábamos en el centro del campo, y como entrenador voy viéndole matices tácticos diferentes, con estructuras modernas. Hay una traslación de lo que era como jugador a entrenador y se lo sabe transmitir a los jugadores. Sobran las palabras”, aseguró.

Para este partido, Iñigo Pérez solo cuenta con la baja del mediapunta argentino Oscar Trejo, sancionado.

“Todos están disponibles salvo Trejo. Eso dice mucho de ellos y de la preparación, porque a estas alturas es fácil tener lesionados. Todos están con ganas de ayudar y la preparación de un partido como el Barcelona es ilusionante. Te estimula, te emociona y sabes que vas a ir al límite, así que es una vara de medirte a ti mismo”, confesó.

El técnico navarro habló de Trejo, expulsado en el minuto 5 del partido frente al Granada.

"Hasta hace un día estaba aún afectado. Siente los colores como nadie. Todavía tenía el miedo en el cuerpo. Su expulsión fue en una acción fortuita y se ve que no existe maldad. Eso te deja unos días con el susto pero el grupo reaccionó para poder levantarlo”, concluyó.