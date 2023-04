El secreto de la 'eterna juventud' de Fernando Alonso

"Alonso tiene un gran talento de base, como Schumacher o Hamilton, pero el ADN no es suficiente. Él tiene una aproximación absolutamente científica a su deporte", cuenta su preparador "Memoria, atención, velocidad en la toma de decisiones, inteligencia selectiva, reactividad... Si trabajas todo esto puedes combatir el envejecimiento del cerebro", explica Fabrizio Borra

A sus 41 años (cumple 42 el 29 de julio) Fernando Alonso está demostrando que la edad no es ningún obstáculo cuando se tiene talento y determinación. Pero a estas alturas de la temporada, después de saldar sus tres primeras carreras con Aston Martin con tres podios consecutivos, muchos se preguntan cómo es posible que el asturiano esté pilotando al nivel de sus mejores tiempos y cómo puede aguantar el exigente esfuerzo al volante de un F1 durante 50 o 60 vueltas de carrera. El secreto de su 'eterna juventud' lo tiene su preparador físico de toda la vida, Fabrizio Borra, que le ha acompañado durante años en los diferentes equipos por los que ha pasado Alonso.

En una entrevista que publica Autosprint, el italiano revela lo que hace diferente a Fernando en materia de preparación: "Alonso es Alonso porque tiene muchas ganas de mejorar. Ni siquiera está pensando en retirarse todavía, quiere seguir compitiendo. Trabaja duro todos los días y escucha atentamente a su cuerpo y mente. Por ahora, todavía es feliz en la pista", explica Borra.

"Alonso tiene un gran talento de base, como Schumacher o Hamilton, pero el ADN no es suficiente por sí solo. Él tiene una aproximación absolutamente científica a su deporte. Lo tenía ya hace veinte años cuando comencé a trabajar con él. Consultamos a los mejores expertos en cada campo y le proponemos y explicamos a Fernando las innovaciones en la preparación. Si él no lo acepta, no lo hacemos", cuenta.

"Hablamos de memoria, atención, velocidad en la toma de decisiones, capacidad de razonar, inteligencia selectiva, reacciones dobles, reactividad. Si trabajas todo esto puedes mejorar la neuroplasticidad para combatir el envejecimiento del cerebro. Pero es algo que debes comenzar de jovencito, no esperar a darte cuenta que lo necesitas a los 40 años", añade Borra.

Fernando presta mucha atención al ritmo cardíaco y la recuperación, una capacidad que con la edad se deteriora. "Cada mañana, Fernando, nada más levantarse hace un test de variabilidad cardíaca para saberlo y si es necesario altera la preparación". También hace test de sudor para ver qué sustancias pierde y reponerlas.

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Borra señala como clave que ellos han jugado siempre con anticipación. Los sistemas de luces empleados para entrenar los reflejos los comenzaron a usar mucho antes que los rivales. Y considera que su participación en el Dakar o Indianápolis le han enseñado a gestionar sus cualidades físicas y mentales.

Por último, la pregunta del millón: ¿Hasta cuando pilotará Alonso en la F1?. Fabrizio no tiene una respuesta concreta para ello: "Hasta que el físico y la cabeza le permitan mantenerse delante. Y creo que la F1 actual le ayuda, porque es muy importante la gestión de los recursos técnicos, empezando por neumáticos y gasolina".