¿Qué es el 'crashgate' por el que Massa reclama un Mundial?

Felipe Masa estudia impugnar el campeonato de 2008, que ganó Lewis Hamilton por un punto El brasileño se aferra al escándalo de Singapur, donde Alonso ganó tras el accidente provocado de Nelsinho Piquet

El brasileño Felipe Massa ha levantado una enorme polémica al anunciar que estudia reclamar el título mundial de 2008, que acabó en poder de Lewis Hamilton con McLaren por un solo punto respecto al entonces piloto de Ferrari. Para hacer su reclamación quince años después, Massa se aferra a las revelaciones del antiguo patrón del 'gran circo' Bernie Ecclestone en relación al escándalo del GP de Singapur que acabó con victoria de Fernando Alonso. ¿Pero qué fue exactamente el llamado 'crashgate' de Singapur?

El domingo 28 de septiembre de 2008, el circuito de Marina Bay acogió la 15º gran premio de la temporada, la primera carrera nocturna en la historia de la F1. Massa empezó liderando y Alonso, con Renault, estaba lejos. El asturiano se anticipó a sus rivales con un pit stop en la vuelta 12 y en la 17, su compañero de entonces, Nelsinho Piquet, se estrelló contra el muro, dando lugar a un coche de seguridad que lo cambió todo.

Alonso se puso líder de la carrera cuando Massa realizó su parada, que además fue caótica. El semáforo electrónico de Ferrari se activó antes de tiempo y el brasileño se llevó puesta la manguera de combustible. Fernando acabó ganando aquella carrera, por delante de Nico Rosberg (Williams) y Lewis Hamilton (McLaren). Felipe terminó relegado a la 13ª posición y tras la carrera Hamilton vio reforzado su liderato, con 7 puntos de ventaja.

