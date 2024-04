El manager de Sainz mantiene la incertidumbre sobre su futuro

La 'silly season' de la Fórmula 1 está siendo una de las más movidas de los últimos años. Un baile de volantes que empezó incluso antes de que arrancara la temporada, con la confirmación de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari para 2025.

El sorprendente fichaje dio paso a un efecto dominó que se inició con la salida de Carlos Sainz de la 'Scuderia', dando paso a un sinfín de rumores sobre el posible destino del madrileño, que aún está por confirmar. No tiene prisa el piloto español que, según apuntó su manager, Carlos Oñoro, cuenta con "unas cuantas" buenas ofertas. "Digamos que es un periodo interesante en este momento", explicó en el podcast de F1 Nation.

Sainz está firmando un gran inicio de temporada, con victoria incluida tras imponerse en el GP de Australia. Un rendimiento que le asegura un buen volante, ya sea en Mercedes o en el nuevo proyecto de Audi, aunque en este caso aún tendría por delante un 2025 en Sauber, como compañero del recién fichado Nico Hulkenberg. Este proyecto gana enteros, teniendo en cuenta también la relación de su padre, Carlos Sainz, con Audi, aunque no hay nada oficial por el momento.

El aun piloto de Ferrari se centra por el momento en el campeonato, mientras la 'silly season' continúa su camino. “El mercado de pilotos ha estado por todas partes últimamente y creo que veremos algún movimiento en las próximas semanas. Pero, por el momento, los malabarismos continúan”, comentó Oñoro en F1 Nation, dejando claro que la decisión no está tomada y no será desvelada en las próximas semanas. "Puedes dormir bien entre China y Miami, no te preocupes”, afirmó y añadió que "no habrá grandes noticias, al menos por nuestra parte, seguro que no. Todavía estamos jugando, así que ya veremos”.

Carlos Sainz y su padre estuvieron este fin de semana en Jerez, convirtiéndose en unos de los protagonistas del GP de España. Ambos visitaron varios boxes, como el de Aprilia o el del Gresini de los hermanos Márquez, a los que les une una bonita amistad.

Este próximo sábado será turno para que Sainz pueda seguir evolucionando con una cita en el GP de Miami. Será la primera del curso en suelo estadounidense y contará también con carrera sprint.