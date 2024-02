Hamilton sobre su fichaje por Ferrari: "Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca"

El británico Lewis Hamilton realizará en este 2024 su última temporada al volante del Mercedes. El curso que viene iniciará una nueva aventura de la mano de Ferrari y Fred Vasseur, uno de los grandes artíficies del fichaje que ha removido los cimientos de la F1 en esta pretemporada.

En rueda de prensa, el de Stevenage aseguró que tiene "una gran relación con Fred", junto al que compitió en sus inicios en GP2 (ahora fórmula 2) y F3. "Fue realmente genial verle entrar en el equipo Alfa Romeo. Luego, cuando consiguió el puesto en Ferrari, me alegré mucho por él. Creo que las estrellas se alinearon, creo que realmente no habría sucedido esto sin él. Así que estoy muy agradecido y emocionado por el trabajo que ahora mismo está haciendo allí", explicó Hamilton.

También habló el piloto británico sobre cómo fue su salida de Mercedes. "Obviamente, en verano firmé y en ese momento veía mi futuro con Mercedes. Pero surgió una oportunidad a finales de año y decidí aprovecharla", explicó Lewis, quien tenía contrato con las 'Flechas Plateadas' hasta 2025. Una cláusula en el contrato permitió a Hamilton romper el segundo año de vinculación y cambiar de aires.

"Creo que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca. Llevo 26 años con Mercedes, creo que me han apoyado y hemos tenido un viaje increíble juntos. Hemos hecho historia en la F1, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Pero creo que también estoy escribiendo mi historia. Y sentí que era el momento de empezar un nuevo capítulo", comentó al respecto de su sorprendente fichaje por Ferrari.

Hamilton desveló también que nunca ha estado en Maranello, sede de la 'Scuderia'. "Compré mi primer Ferrari en 2010, creo, como un regalo para mí mismo. Ya no lo tengo. Pero no pude ir. Estando con Mercedes no me pareció buena idea ir en ese momento".

Respecto a la presente temporada, el británico aseguró que "sigo centrado al 100% en rendir para este equipo este año y en intentar terminar en lo más alto".

"Es un gran objetivo para mí y para el equipo y confío plenamente en todos sus integrantes. Lo que hemos hecho hasta ahora me parece estupendo. Así que espero de verdad que seamos capaces de recortar distancias con los Red Bull", zanjó, motivado para la nueva campaña que arranca en apenas siete días.