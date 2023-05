¿Puede llegar la 33 de Alonso en Mónaco?

Fernando Alonso y Aston Martin, los que más se han acercado hasta ahora a Red Bull, sueñan en grande con vistas a la carrera de este domingo 28 de mayo El asturiano es uno de los pilotos con más éxitos en el difícil circuito urbano del Principado, donde se neutraliza la ventaja de los coches con mayor velocidad punta

Los cinco primeros grandes premios de la temporada han constatado una superioridad abrumadora de Red Bull. Max Verstappen y Sergio Pérez se han repartido el total de seis victorias (contando el primer sprint) y dominan la clasificación general del campeonato, con 119 y 105 puntos, respectivamente. Un panorama que deja poco margen a sus rivales. Pero ningún equipo en la historia de la F1 ha conseguido hacer pleno en una temporada. Y si hay algún escenario en el que es posible desafiar a los de Milton Keynes es Mónaco. De ahí que Fernando Alonso y Aston Martin, los que más se han acercado hasta ahora, sueñen en grande con vistas a la carrera de este domingo 28 de mayo.

El asturiano ha subido al podio (3º) en cuatro de las cinco citas disputadas y el cuarto puesto en Bakú, a 8 décimas del tercero, es su peor resultado este año. Marcha tercero en el Mundial con 75 puntos y Aston Martin es segundo tras los Red Bull, tras el tibio inicio de curso de Ferrari y Mercedes. Los tres equipos tenían pensado introducir importantes mejoras en el GP de Emilia Romagna, pero la cancelación de la prueba del pasado fin de semana como consecuencia de las graves inundaciones en la región del nordeste de Italia obligaron a las escuderías aplazar sus evoluciones. Y Mónaco, por su especial configuración, no parece el circuito más adecuado para experimentar.

A sus 41 años (cumple 42 en julio) Alonso está asombrando con su nivel de pilotaje, se mantiene en excelente forma física y cuenta con la experiencia a su favor. La combinación con el monoplaza de Aston Martin, mucho más rápido de lo que el propio Fernando esperaba cuando se comprometió con el equipo de Lawrence Stroll, está resultando muy efectiva en circuitos y condiciones diversas, destacando por su ritmo de carrera, gestión de los neumáticos y estrategias, en las que Alonso suele llevar la voz cantante.

Mónaco, una oportunidad de oro

Lento, revirado y con los muros siempre amenazantes, el trazado urbano de Mónaco carece de largas rectas en las que los Red Bull puedan marcar la diferencia o exprimir su ventaja con el DRS. Por contra sus carecterísticas coinciden con los puntos fuertes del AMR23 que pilota Alonso. El asturiano, que casi siempre que ha tenido un buen coche ha logrado brillar en el Principado, figura entre los pilotos con más éxitos este gran premio, con dos victorias (2006 con Renault y 2007 con McLaren) y otros dos podios (con Ferrari en 2011 y 2012), además de sumar dos poles.

En el contexto actual ¿pueden ganar Fernando Alonso en Mónaco?. Los principales responsables técnicos de Aston Martin opinan que sí. "La 33 puede llegar allí o en Barcelona", apuntó el director del equipo Mike Krack semanas atrás ante la insistencia de la prensa española y las especulaciones entorno a un hipotético escenario en el que el asturiano consiga continuar la racha que se cortó hace diez años en Barcelona , cuando ganó el GP de España de 2013 al volante del Ferrari.

"¿Si es posible una vitoria este año? Me encantaría decirlo que sí. Hay coches que tienen características particulares que se pueden desarrollar en pistas concretas, como por ejemplo Mónaco. Ese es uno de esos circuitos. Somos realistas. Sabemos cuál es nuestra situación y dónde estamos. Y el objetivo es maximizar todo el rendimiento que se pueda obtener en el coche en el menor tiempo posible. Luego ya veremos", afirma el director técnico de Aston Martin Dan Fallows.

También Alonso tiene marcado en rojo en su agenda la carrera del Principado: "No me conformo, a principio de temporada esto era increíble, no esperábamos estar en el podio habitualmente, pero ahora quiero algo más. Quizás en Mónaco o en Barcelona tengamos una oportunidad..." , dijo tras su tercer puesto en Miami.

Aunque las circunstancias sean propicias, hay muchos factores que pueden desestabilizar la balanza. En primer lugar, la meteorología. Los pronósticos para esta semana dan lluvia en un 70% , como mínimo en las jornadas del viernes y sábado, no tanto para la carrera del domingo. Alonso necesita clasificarse en la primera fila de parrilla con un Aston Martin que no suele destacar especialmente los sábados. En Mónaco, donde los adelantamientos son casi misión imposible, salir en posiciones retrasadas complica mucho las opciones de éxito.