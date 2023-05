Lawrence Stroll, deslumbrado con Alonso: "El tipo es una gran bola de motivación"

“Cuando firmamos el año pasado a principios de agosto, Fernando no sabía que el coche iba a ser tan rápido como es ahora", revela el propietario de Aston Martin “Se ha mantenido física y mentalmente a tope y sus niveles de motivación son más altos que nunca. Está absolutamente decidido a ganar", asegura el magnate canadiense

Lawrence Stroll, empresario de éxito y con una cuenta bancaria que le ha permitido armar un equipo de Fórmula 1 y situarlo, de momento, como el segundo mejor del campeonato del mundo tras los poderosos Red Bull, cree que buena parte del mérito se debe a Fernando Alonso. El magnate canadiense está absolutamente deslumbrado por el piloto asturiano, al que convenció el pasado verano de unirse a su proyecto y renunciar a Alpine, cuando el equipo galo marchaba cuarto y los de Silvertone, séptimos en el Mundial de 2022.

Stroll asegura que la llegada de Alonso ha supuesto un antes y un después para Aston Martin, ya que ha cambiado radicalmente la forma de trabajar del equipo y ha conseguido contagiar su mentalidad ganadora a todo el personal, tanto en el box como en la fábrica.

"Cuando hablé con él, Fernando me dijo: 'Escucha, puedo aportar algo a este equipo en mis últimos años. Voy a conducir y, con suerte, tendré algún tipo de papel dentro de Aston Martin durante muchos años cuando deje de hacerlo'. Cuando dijo eso, no necesité mucho más para convencerle”, ha explicado Lawrence Stroll en declaraciones al 'New York Times'.

A punto de cumplir 42 años (el 29 de julio) Alonso atraviesa una especie de segunda juventud y se mantiene en su mejor nivel como piloto: “Se ha mantenido física y mentalmente a tope y sus niveles de motivación son más altos que nunca. Está absolutamente decidido a ganar. El tipo es solo una gran bola de motivación. Está constantemente diciendo a todos en el equipo: 'Vamos, vamos a ganar'”, explica Stroll.

El propietario de Aston Martin confirma que Alonso no estaba seguro de que el coche sería competitivo, tal y como reveló el asturiano días atrás: “Cuando firmamos ese acuerdo el año pasado a principios de agosto, Fernando no sabía que el coche iba a ser tan rápido como es ahora. Pero él sabía de toda la pasión que he puesto, las excelentes personas que he contratado, las excelentes instalaciones que estaba construyendo, y quería formar parte de eso. Él creyó", afirma orgulloso Stroll.