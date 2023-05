Alpine añora a Alonso

El equipo francés va sexto en la clasificación de cosntructores y sólo ha podido sumar ocho puntos en cuatro carreras La escuadra que dirige Otmar Szafnauer ha encadenado dos ceros consecutivos

La temporada ha empezado mal para Alpine y la sombra de Fernando Alonso se empieza a hacer alargada. La escuadra francesa no arranca y pese a su dupla francesa formada por Esteban Ocon y Pierre Gasly, los resultados no llegan. Ahora se lamenta no haber apostado con todo por Fernando Alonso.

La escuadra de Otmar Szafnauer sólo ha podido sumar ocho puntos en cuatro carreras (y la última tenía sprint). Y aunque va sexto en clasificación de constructores, los cuatro primeros quedan ya demasiado lejos: Red Bull (180), Aston Martin (87), Mercedes (76) y Ferrari (62).

Alpine podría llegar a ser quinta, pero el año pasado lograron ser el cuarto mejor conjunto a pesar de que el A522 no era un coche fiable. Pero Alonso y Ocon fueron competitivos.

Las dos últimas pruebas para Alpine han encendido la alarma, con dos dobles cero. Y es que desde 2017, no terminaban una carrera sin ningún coche clasificado mejor del 13º puesto.

Pierre Gasly ha ejercido la autocrítica: "Estamos ansiosos por pasar rápidamente página, lo de Bakú ha sido muy frustrante para todo el equipo. Tenemos que asegurarnos de que este tipo de actuación no se vuelva a repetir. Claramente, no es donde deberíamos estar y necesitamos volver más fuertes para Miami la próxima semana en una pista más convencional".

Su compañero Esteban Ocon también lamenta el mal momento: "No estuvimos donde queríamos estar en términos de rendimiento en Bakú. A ver si somos más fuertes en Miami".

Más claro ha sido el director Otmar Szafnauer: "Fue un fin de semana decepcionante. No debemos repetir este tipo de actuación nuevamente. Empezamos muy mal el viernes y desde entonces no pudimos concretar ningún tipo de recuperación en ninguna de las sesiones. La fiabilidad es clave como se vio en Bakú, donde sufrimos algunos problemas. El objetivo es que empecemos con buen pie todos los fines de semana de Gran Premio. Es la manera de asegurarnos de gozar de la mejor oportunidad posible de sumar puntos".