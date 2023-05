Lobato habla de su pique con Alonso

"Se ha montado un lío tremendo por una tontería. Fernando es así de bromista", asegura el periodista tras el desplante del asturiano en Bakú En las redes se hizo viral el desencuentro entre Fernando y el periodista de DAZN tras la carrera

Al final de la carrera en Azerbaiyán, Fernando Alonso respondió con evasivas, siempre con la misma frase, - "Estoy muy contento"- , a cada una de las preguntas que le formulaba la presentadora Melissa Jiménez en la zona de entrevistas de Bakú. Al despedirse, el asturiano lanzó un sorprendente mensaje al plató de DAZN. "A ver que nos depara el futuro, pero en el plató igual tienen otra opinión y otros intereses", soltó.

Antonio Lobato se dio inmediatamente por aludido: "“Creo ese mensajito sé por quién va... Es que hemos tenido una pequeña discusión por Whatsapp de una historia", reveló, sin dar más pistas. En las redes el presentador más emblemático de la F1, conocido por su 'alonsismo', se generó una gran polémica para tratar de averiguar a qué se refería. Para muchos, el desencuentro se produjo por la defensa que hizo Lobato de Carlos Sainz después de que Alonso, el sábado, pidiera sanción para el madrileño en la carrera sprint.

"Casi me lleva contra el muro... ha sido sorprendente", dijo Fernando. Lobato, al igual que los jueces de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), consideró que la acción no merecía castigo. El domingo Alonso matizó sus palabras: "He visto la acción en vídeo y parecía menos de lo que pensaba. Con Carlos hemos hablado antes del himno y está todo bien", explicó. Pero hizo ante los medios internacionales y no ante los micros de DAZN.

¡Ojo porque hay SALSEO! 😂



Se ve que ha habido cruce de mensajes entre @alo_oficial y @alobatof1



Le ha tirado un palito, pero nada que no se pueda arreglar con un café de por medio ☕😏 pic.twitter.com/EqHPJMzx3p — DAZN España (@DAZN_ES) 30 de abril de 2023

En su cita habitual post gran premio para el diario marca, Lobato abordó el tema de su pique con Alonso. "Es una cosa surrealista, se ha montado un lío tremendo por una tontería. Alonso es así de bromista. No pasa nada, nos llevamos muy bien. El problema es que en muchas cosas somos muy parecidos, cabezotas y temperamentales", explicó.

"Fernando ha hecho un extraordinario fin de semana con los problemas que ha tenido y a pesar de que Carlos no tenía confianza en el coche, ha conseguido dos quintos puestos que no esta nada mal. Esperemos que a partir de Miami podamos ver un Carlos más competitivo", afirmó.