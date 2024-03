Hamilton, en picado: Su peor arranque de temporada desde 2009

Lewis Hamilton no ha subido al podio en las tres primeras carreras del Mundial 2024, una racha que no se repetetía desde hace 17 temporadas. Parece que el británico tiene ya la 'cabeza' en su próximo destino. El heptacampeón afrontará una nueva etapa en Ferrari a partir de 2025, pero la última con Mercedes podría se la más dura

Lewis, que lleva once años en Mercedes, está protagonizando un inicio de curso decepcionante. Hasta ahora sólo ha podido sumar ocho puntos. Su mejor resultado es el séptimo en la carrera inaugura del Bahrein. En Arabia, el rookie 'Ollie' Beardman, de 18 años, le dejó en evidencia al terminar por delante de él con el Ferrari. Y en Australia tuvo que retirarse por un fallo en la unidad de potencia.

Tras un fin de semana para olvidar, Hamilton sacó a relucir su versió más negativa y calificó el W15 como "uno de los peores coches que he conducido". En 2009, cuando defendía el título logrado el año anterior con McLaren, el cambio de reglamentación le dejó fuera de juego durante bastantes semanas y después de tres carreras, su mejor resultado era un sexto. Necesitó diez carreras para volver al podio, en Hungría.

Primer abandono del año

Desde entonces, siempre ha estado al menos una vez entre los tres primeros y en la era híbrida encadenó seis de sus siete títulos, gracias a la superioridad abrumadora del Mercedes. Pero Lewis no gana desde 2021, cuando protagonizó un histórico pulso con Max Verstappen, que se decantó a favor del neerlandés de Red Bull en la última vuelta del GP de Abu Dhabi. Las tres últimas campañas, con nueva normativa, el británico no ha conseguido volver a aquel nivel y tampoco su actual equipo, aunque su compañero George Russell está superando su rendimiento en la mayoría de carreras.

“Es el peor inicio de temporada que he tenido nunca", reconoció Lewis en Albert Park: "Tenía un neumático blando nuevo porque no llegué a la Q3 y adelanté a algunos pilotos. El ritmo estuvo bien. No era nada especial, pero estaba tomando ritmo, era ligeramente más rápido que los coches de delante. Y luego, obviamente, falló el motor”, resumió.

“Sorprendentemente, me siento bastante bien. Estoy tratando de mantener las cosas en perspectiva. Podría ser mucho peor. Estoy muy agradecido de estar aquí, he disfrutado mucho de mi estancia en Australia y sigo disfrutando trabajando con el equipo. Por supuesto, me encantaría estar luchando por victorias y terminar carreras. Nunca es una gran sensación cuando vienes por aquí y no haces ni la mitad de la carrera. Pero lo que sé es que nos recuperaremos, que al final lo conseguiremos. Sólo tenemos que seguir avanzando”, sentenció.