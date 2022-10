La FIA mantiene la pole de Verstappen y le impone una reprimenda por su lance con Norris

El líder del Mundial, que este domingo puede coronarse en Japón, ha visto peligrar su pole por un incidente con Norris en Q3 Max intentaba calentar neumáticos durante la fase decisiva de la clasificación y el Red Bull ha patinado, obligando a Lando a salirse por la hierba

Max Verstappen ha conservado la pole lograda esta mañana en el Gran Premio de Japón después de que la FIA haya decidido saldar solo con una reprimenda su incidente con Lando Norris en la Q3. El líder del campeonato opta al título en Suzuka y en caso de ganar con vuelta rápida, ya se proclamará campeón matemáticamente a falta de cuatro grandes premios.

Verstappen intentaba calentar neumáticos durante la fase decisiva de la clasificación y el Red Bull ha patinado, obligando a Norris a salirse por la hierba. La FIA ha escuchado la versión de ambos pilotos y sus respectivos directores deportivos al término de la sesión y después de analizar las imágenes del incidente todo ha quedado en reprimenda para Max.

Norris cree que el piloto neerlandés merecía una penalización en parrilla. "Claramente, espero sanción para Max. Está bastante claro que ha hecho algo que no se puede hacer. La gente siempre se adelanta entre sí antes de la última curva, no importa que todos estemos de acuerdo antes de las sesiones, todo el mundo lo hace. Ha intentado evitar que le adelantara. Él hubiese hecho lo mismo que yo en caso de estar en mi situación, pero yo nunca me habría desviado hacia él en pista en ese momento", ha comentado el británico antes de conocer el veredicto.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner ha defendido a Verstappen y ha señalado que "los dos estaban en su vuelta de salida y hay un pacto de caballeros, en el que si llegas a esa parte del circuito, debes quedarte en esa posición y entrar uno por uno en la chicane. Se habían seguido durante toda la pista hasta ese punto, pero Lando ha decidido que quería pasar. Max estaba calentando sus neumáticos y puedes ver que en ese momento ya no hay dos coches en paralelo", ha indicado.

El propio Verstappen ha explicado que "estaba pilotando bastante lento y fui a acelerar, pero mis neumáticos estaban bastante fríos, por lo que tuve un susto. Además, Lando estaba intentando adelantarme al mismo tiempo, por lo que ha tenido que esquivarme. Afortunadamente, no ha pasado nada, para ninguno de los dos. Eso sí, debería tener más respeto cuando nos estamos posicionando, nadie quería pasarme tan tarde".

El fallo de los comisarios de la FIA observa que "el piloto del coche número 1 era consciente de que tenía al 55 por delante y al 4 acercándose y finalmente, decidiendo adelantarle. Desafortunadamente, a raíz de la falta de temperatura en los neumáticos, el piloto del coche número 1 ha perdido el control en un momento hacia la izquierda. El piloto del coche número 4 ha informado que es un incidente desafortunado, pero que el otro piloto siempre tiene la responsabilidad de mantener el control de su coche. A raíz de ello, hemos decidido mantener el castigo habitual con este tipo de incidentes y todo ha quedado en una reprimenda".