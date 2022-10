Szafnauer: "Gasly es joven, experimentado y rápido, Alonso y Piastri no reunían estos requisitos"

El director de Alpine le hace un desprecio a su actual piloto y al 'fugado' Piastri en la presentación de Pierre Gasly como el 'elegido' para 2023 Szafnauer contradice las palabras conciliadoras del CEO del equipo Laurent Rossi, que un día antes aseguró que con Alonso pierden "al mejor piloto del mundo"

Alpine ha hecho oficial el fichaje de Pierre Gasly para la próxima temporada. Una apuesta 'extraña' vista desde fuera y a nivel de mercado, ya que el equipo francés contará en 2023 con un tandem cien por cien francés, con Esteban Ocon y el aún piloto de Alpha Tauri. En verano y en un margen de pocos días, la escudería perdió a Fernando Alonso, que se marcha a Aston Martin, y al mayor talento de la cantera, el australiano Oscar Piastri, que llegó a ser anunciado como sustituto del español pero hizo valer ante la FIA el contrato firmado en secreto con McLaren para debutar con ellos en la F1. Los acontecimientos han dejado en evidencia la pésima gestión de Alpine, pero sus jefes incluso se atreven a 'sacar pecho' y este sábado, tras confirmar el acuerdo con Gasly, Otmar Szafnauer le ha hecho un nuevo desprecio a Fernando y Piastri.

Según el director de Alpine, Gasly cumple todas las características que buscaban, al contrario que Alonso y Piastri. "Pierre es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos. Incluso los dos que se han mencionado no reunían esos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Pierre y estamos deseando trabajar con él".

Szafnauer subraya el hecho de que Piastri carece de experiencia en Fórmula 1 y de ahí que planearan cederlo a otro equipo (presumiblemente a Williams) para recuperarle cuando terminase contrato Alonso, al que querían solo para una temporada en previsión de que a su edad (41 años actualmente) no rindiese igual en un par de años.

El CEO del equipo galo, Laurent Rossi ha reconocido que es probable que se equivocasen con Alonso, que se marcha dolido por el trato, por la "falta de cariño" detectada en Alpine,, según sus propias palabras, "mientras en Aston Martin creen en mí y no miran el pasaporte".

El viernes en Japón, Rossi habló del tema en una entrevista en Marca, aunque da la sensación de que sus palabras son más de cara a la galería y a los inversores del grupo Renault: "Personalmente creo, con total franqueza, que Fernando es uno de los mejores, si no el mejor piloto del mundo en este momento. Aunque se vaya a marchar, lo sigo creyendo y le valoro. Pero quizá ese cariño lo pedía en forma de un contrato más largo y, para ser honesto, eso no podíamos hacerlo. Teníamos dos años de exclusividad con Piastri y si yo contrataba a Fernando más de dos años, perdíamos a Óscar. Y como CEO de una marca mi misión es pensar en el futuro tanto como en el presente... si no más. A Fernando puede que no le quede mucho, aunque me puedo equivocar porque es excepcional. Pero es una apuesta demasiado grande para toda una organización. Lo debatimos mucho con Otmar, que también fue muy importante en la toma de decisión".