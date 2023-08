Ferrari 'aparta' a Sainz para el primer libre del GP de Países Bajos

Shwartzman, piloto reserva, disputará la FP1 de Zandvoort con el Ferrari de Sainz Ferrari tiene más flexibilidad con Shwartzman que otros equipos con sus pilotos novatos, ya que no compite actualmente en la Fórmula 2

Robert Shwartzman, piloto reserva de Ferrari en la Fórmula 1, sustituirá al español Carlos Sainz en la FP1 del GP de los Países Bajos, según informa 'Motorsport.com'.

La aparición de Shwartzman en Zandvoort será la primera de cualquier piloto que cumpla con esa condición de reserva, aunque hay que tener en cuenta que las apariciones en la FP1 de Oscar Piastri, Logan Sargeant y Nyck de Vries en la carrera inaugural en Bahrein también contaron, aunque sean pilotos titulares.

Como informó 'Motorsport.com' recientemente, darle la oportunidad a los novatos de disputar una FP1 es ahora más difícil que nunca para las diferentes escuderías debido a los fines de semana al sprint, las carreras de F2 y las asignaciones especiales de neumáticos.

Pero Ferrari tiene más flexibilidad con Shwartzman que otros equipos con sus 'rookies', puesto que no compite actualmente en la Fórmula 2 y eso le permite tener un calendario más despejado.

Fred Vasseur, director del equipo, confirmó antes de llegar a Zandvoort que la elección de a qué sesión de FP1 renunciar se acordó tras una conversación con Carlos Sainz.

"Robert estará en Zandvoort en el coche de Carlos, y hará otra, probablemente Abu Dhabi, en el coche de Charles", dijo.

"Ha sido elección del piloto, ya que desde el equipo les he dado la opción de hacerlo donde quisieran. Sé que no es una situación fácil. Pero a Carlos le pareció bien la idea", añadió.

Vasseur indicó asimismo que "No es tan fácil decidirlo, porque es seguro que no lo vas a hacer en Singapur, en Japón o en Las Vegas. También hay carreras al sprint en Austin o Qatar, así que no puedes hacerlo en esos sitios. Luego están las carreras en las que la asignación de neumáticos es un poco diferente, también es muy complicado hacerlo ahí. Al final, no tienes muchas opciones".

El responsable del 'cavallino rampante' aseguró que el equipo había preferido seguir con Shwartzman en lugar de darle una sesión de FP1 a los miembros de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman y Arthur Leclerc, que en estos momentos ocupan el sexto y el decimocuarto puesto en la clasificación de pilotos de F2.