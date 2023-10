La feroz defensa de Hamilton a Checo: "Hay gente en Red Bull que le afecta psicológicamente"

"Personalmente me sentiría bastante mal si escuchara comentarios negativos sobre mí todos los fines de semana como los que recibe él en su equipo", denuncia Lewis ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Lewis Hamilton se está jugando el subcampeonato con Sergio Pérez, pero sorprendentemente el británico ha salido en defensa del piloto de Red Bull, que este fin de semana quiere lucirse ante su afición en el Gran Premio de México. Y es que para el piloto de Mercedes, Checo tiene el 'enemigo en casa'.

"Creo que Red Bull no apoya a Pérez, en absoluto. Por supuesto, sé que Red Bull tiene muchos empleados, pero hay gente dentro del equipo que afecta psicológicamente a Pérez y no le apoya. Personalmente yo me sentiría bastante mal si escuchara comentarios negativos sobre mí todos los fines de semana como los que recibe él", denuncia Hamilton, sin pelos en la lengua.

Lewis, que tiene cuatro grandes premios para intentar recortar la distancia con Pérez (39 puntos), continúa con su crítica: "Checo está en un ambiente de equipo muy completo, pero creo que sabe cómo lidiar con esa presión psicológica. No he experimentado nada como Pérez, pero como piloto, sé cómo es la presión psicológica. Y esa presión es algo que te pesa mucho, y es muy difícil de expresar con palabras".

El mexicano comenzó muy fuerte la temporada, con victorias en Arabia y Baku, pero tras el verano sus resultados no han estado a la altura de lo esperado teniendo en cuenta que conduce el mejor coche de la parrilla y viendo la facilidad con la que su compañero Max Verstappen se ha asegurado su tercer título mundial consecutivo. De ahí que Checo, con contrato para 2024, haya visto cuestionado su futuro por parte de la cúpula de Milton Keynes, en especial de Helmut Marko.

Hamilton elogia el pundonor del mexicano y señala que "al principio de la temporada, me entusiasmó con su actuación. En un momento, estaba en la cima del campeonato de pilotos y pensé que estaba rindiendo en su mejor forma, pero no le fue posible mostrarlo durante toda la campaña. La Fórmula 1 es un deporte muy difícil, lo más importante que quiero decirle a Pérez es que no se rinda nunca, que se levante y siga luchando. Estoy seguro de que brillará en México este fin de semana, yo corría con una motivación extra cuando estaba en Silverstone, y Pérez hará lo mismo".