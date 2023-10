F1 hoy | Entrenamientos libres del GP de México, en directo y online con Alonso y Sainz

La lluvia ya es intensa en el pit lane. Verstappen ya lidera la sesión. Alonso es décimo tercero y Sainz, sexto.

Yep... it's definitely raining!



Drivers are reporting sprinklings on track, but it's not wet enough to require a tyre change just yet 💦#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/beocq4jhsA