"Alonso es el piloto más inteligente de la historia"

Damon Hill, campeón del mundo en 1996 con Williams, se rinde al piloto asturiano Compara su nivel con el de Niki Lauda y Jackie Stewart en cuanto a nivel de lectura de las carreras

Fernando Alonso volvió a subirse al podio en el Gran Premio de Arabia y confirmó el increíble inicio de temporada que está viviendo con Aston Martin. El asturiano se muestra muy esperanzado con su nuevo monoplaza y ve el sueño de conquistar su tercera corona mundial más cerca que nunca.

El piloto asturiano siempre ha destacado por su enorme talento y capacidad al volante de un monoplaza de Fórmula 1. Sin embargo, a Alonso pocas veces se le han reconocido estas cualidades, en gran parte por culpa de las constantes decepciones a lo largo de los últimos años con escuderías que no rendían al nivel esperado por el asturiano.

Sin embargo, el impresionante ritmo de carrera en las dos primeras pruebas del campeonato han vuelto a despertar los halagos hacia Fernando Alonso. Damon Hill, campeón del mundo en 1996 con Williams, se ha rendido al piloto de Aston Martin y ha destacado su increíble inteligencia a bordo de un coche de carreras.

El británico ha comentado: "No creo que haya un tipo más inteligente que se haya subido a un coche de carreras que Fernando Alonso, quizás con la excepción de Niki Lauda. Probablemente me esté dejando a Jackie Steward. Siempre me impresiona con todo lo que hace".

Hill ha reconocido que es difícil describir el nivel del asturiano y lo ha comparado con una máquina: "Es una persona que piensa mucho en las carreras. Simplemente es... iba a decir una máquina, pero no es una máquina, es una persona, pero es simplemente increíble".