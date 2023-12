Entrevista | Belén García: “Una mujer en F1 está lejos”

“Intento fijarme en lo mejor de cada piloto para aprender. Lo de Alonso en Brasil fue impresionante, toda una lección”, dice Belén, que este año se estrena en las European Le Mans Series “No me importa lo que piensen mis rivales masculinos. Soy una más en la parrilla y persigo mis sueños”, afirma convencida

Belén García sube un escalón en su programa de resistencia. La piloto catalana, de 24 años, revelación en las Asian Le Mans Series y Michelin Le Mans Cup, dará el salto en 2024 a las European Le Mans Series al volante de un LMP3, enrolada en uno de los mejores equipos de la categoría, DKR Engineering.

¿Cómo surgió la oportunidad?

Tengo muy claro que quiero competir con los mejores en este deporte y este era el paso adecuado para lograr mi objetivo. Pude participar el test de rookies en Portimao con DKR Engineering. Estaba feliz porque tienen muy buena reputación, han ganado tres veces Road to Le Mans y también atesoran varios títulos en Michelin Le Mans Cup, Asian Le Mans Series y ganaron las European Le Mans Series de LMP3 en 2021. Pasamos juntos un día brutal. Me sentí muy bienvenida, fue como entrar a formar parte de una familia. El Duqueine es un vehículo diferente al Ligier, pero enseguida fui rápida. Como quedé primera en el test, les convencí.

¿Qué objetivos se marca para la próxima temporada?

No tengo unas expectativas concretas. Toda gira entorno a competir, luchar y focalizarse en el trabajo para obtener buenos resultados. Quiero capitalizar todo lo que he aprendido hasta ahora en resistencia y estoy muy motivada con este paso adelante en mi carrera de cara a la nueva temporada. Conozco la categoría LMP3 y siempre he querido competir en el formato de carrera de cuatro horas. El objetivo siempre es ganar. ¿Realista?, lo veremos en el primer test de Barcelona. Hay algunos equipos con una alineación muy sólida, pero yo me siento fuerte.

¿Significa que aparca definitivamente la experiencia en monoplazas?

Nunca hay que cerrarse puertas, pero en su momento tomé la decisión de pasarme a la competición de resistencia porque vi más salidas profesionales. Ya cuando quise correr el FRECA me topé con una pared, una exigencia económica que no podía asumir. Sí que es verdad que tuve alguna opción de disputar la F1 Academy, pero lo descarté, ya veremos si fue una elección acertada o no.

En Woman Series compartió experiencia Marta García, que este año ha sido la campeona de la F1 Academy ¿Cree que es el mejor escaparate para las mujeres en el automovilismo?

Por supuesto que tiene mucha repercusión, pero son coches F4, un poquito más potentes, que es lo que hice en 2019 tras dejar el karting, el primer paso en monoplazas, así que para mí no es tan interesante a nivel deportivo.

¿Todo se reduce a una cuestión de dinero?

Lamentablemente es así. En el FRECA son coches complicados y si no tienes dinero no puedes entrenar, empiezas a sufrir y todo se hace una bola y se va complicando. El año que lo intenté al final solo pude correr cuatro carreras y dos de los tres test colectivos. Cuando inviertes y haces kilómetros puedes llegar a ir bien, pero no es el caso. Prefiero ir a un campeonato al que me pueda dedicar al cien por cien y en igualdad de condiciones.

¿Qué está más lejos, una mujer en la F1 o en Le Mans?

En Hypercars ya hay una, Lilou Wadoux, que participó en el rookies test de Bahrein con Toyota y está muy cerca. En cambio, en la F2 desde Tatiana Calderón no ha habido ninguna piloto que pueda vislumbrar un futuro en la máxima categoría. Está lejos.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le han dicho por ser mujer en el mundo del automovilismo?

Nunca le he dado importancia a ese aspecto. No espero que nadie me trate de una manera determinada por ser mujer en los circuitos y la competición. Muchas niñas del karting cometen ese error, pero yo no tengo ninguna expectativa de lo que piense la gente o mis rivales, yo estoy aquí porque es lo que me gusta y persigo mis sueños.

Sus padres tienen una empresa de cronometraje y desde siempre le han inculcado la pasión por la velocidad. ¿Qué le dijeron cuando les plateó ser piloto profesional?

Es verdad que yo siempre he visto el motor como mi mundo, de hecho tengo fotos siendo un bebé en la torre del Circuit. Pero sí, tuve que pelear bastante para convencerles. Yo iba pidiendo y pidiendo y en la medida de lo posible me ayudaron a llegar.

¿Cómo aficionada qué categoría sigue con más interés?

La Fórmula 1 y las categorías antesala, F2, F3, FRECA, también, por supuesto, el Mundial de Resistencia… una buena carrera siempre llama.

¿Y qué pilotos le gustan?

Intento fijarme en lo mejor de cada uno y aprender. El más completo es Max Verstappen, no falla, es increíble. Viendo adelantamientos o situaciones de carrera ojo la libreta y me apunto lo que considero.

¿Se apuntó algo de Fernando Alonso esta última temporada?

En Interlagos me quedé impresionada. Su defensa con Checo fue brutal. Pensaba, ¡Dios! ¿Cómo puede hacer esto?. Luego, viendo las imágenes repetidas lo entendí y me quedó grabado en la cabeza, toda una lección. Igual algún día puedo aplicar algo de eso en mis carreras.