Belén García logra su primera victoria en resistencia

La barcelonesa se impone junto a Eric Trouillet y Sebastian Page en las 4 Horas de Paul Ricard, última cita de la Ultimate Cup, al volante de un Ligier LMP3 Belén firmó, además, la mejor vuelta de su equipo (1:57.597), a una décima del mejor giro de toda la carrera, el domingo

Belén García estrenó ayer domingo su palmarés en el mundo de la resistencia tras imponerse en las 4 Horas de Paul Ricard, última prueba puntuable de la Ultimate Cup. La piloto de l’Ametlla del Vallés, que compartió un Ligier JS P20 LMP3 preparado por la escudería francesa Graff con Eric Trouillet y Sebastian Page, protagonizó el stint final de la competición, durante el que firmó el giro más veloz de su equipo (1:57.597) coincidiendo con el centésimo paso por meta y disfrutó del honor de cruzar la bandera a cuadros en el primer puesto.

Competir en su circuito talismán cargaba de motivación a Belén García, un impulso que, sumado a los aprendizajes derivados de su debut en las competiciones de larga distancia en Portimão quedó bien patente desde su primera toma de contacto con el Ligier JS P20 en los ensayos del viernes. Belén giró de inicio en tiempos muy competitivos, firmando los mejores registros de su equipo y colocándose siempre en el top 3, lo que vaticinaba un gran resultado en el encuentro.

Sin embargo, el idílico escenario que dibujaba la lista de tiempos de las prácticas libres se complicó llegada la clasificación. La Ultimate Cup obliga a todos los pilotos a competir en los ensayos oficiales, ordenando a posteriori la parrilla en función de la media de sus mejores cronos. Eric Trouillet fue el primero en marcar un registro válido, pero en pleno stint vio como un coche regresaba a pista de forma descontrolada y se lo llevaba por delante. El tiempo de recuperar el prototipo impidió al segundo corredor de la formación, Sebastian Page, salir al asfalto, lo que acarreaba, con seguridad, la imposibilidad de pelear por la pole. Belén García sí tuvo tiempo de firmar un registro y, pese a rodar con el coche bastante tocado, firmó el cuarto mejor crono de su serie (1:57.003). A pesar de ello, y como era de esperar, quedaron relegados a la décima casilla de salida para la cita dominical, prevista a 4 horas de duración.

Eric Trouillet fue el encargado de tomar la salida de la carrera, firmando un stint inicial de 30 vueltas que concretó la primera fase de la remontada llevando al equipo al liderato. Page tomó el relevo entre los giros 31 y 61, y Trouillet firmó el suyo desde este punto hasta la vuelta 80. Aquí llegó el momento de Belén García, que empuñó el volante del Ligier coincidiendo con el 81º paso por meta.

La piloto de L’Ametlla del Vallès confirmó desde el inicio de su tanda que ha interiorizado muy bien todos los detalles fundamentales de las carreras de resistencia, rodando a un ritmo constante, siempre por debajo de los dos minutos, y gestionando a la perfección las maniobras de doblaje. A lo largo de su turno, de 30 giros de duración, Belén marcó el mejor registro de su formación, 1:57.597, que se quedó a una décima de la vuelta rápida absoluta, y llevó sin novedad al Ligier del equipo Graff a ser el primero en cruzar la bandera a cuadros.

Belén García cerraba con gran satisfacción el encuentro: “Estoy muy satisfecha por el global del fin de semana, en el que creo que he sido bastante rápida. El trabajo con mis compañeros ha sido siempre muy positivo, y hemos sabido salvar momentos delicados, como el incidente de Eric en clasificación. Al final, me quedo con el ritmo demostrado en carrera y, por descontado, con la primera plaza final, que me ha permitido cerrar el fin de semana bien alto”.

A lo largo de las próximas semanas, Belén García acabará de ultimar su programa deportivo para la temporada 2023, que podría tener en las carreras de resistencia un componente importante.