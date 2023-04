Aston Martin 'avisa' para frenar la euforia: "Quizá los demás no están al 100%..."

Mike Krack no le pierde el miedo al resto de fábricas, a pesar de que Aston Martin va segunda en la general El director deportivo de Aston Martin cree que el resto de marcas tienen aún mucho margen de mejora

Llegan cambios a la Fórmula 1. Tras los tres primeros Grandes Premios de la temporada, disputados en la otra punta del mundo, la competición aterrizará en Europa a final de mes, de modo que las principales fábricas pueden volver a casa y trabajar en los coches. Mike Krack, el director deportivo de Aston Martin, comienza a estar intranquilo y teme que el resto de equipos aprovechen demasiado bien esta oportunidad.

Después del GP de Australia, disputado el 2 de abril, los equipos de la parrilla de la Fórmula 1 disponen de prácticamente un mes para volver a las fábricas y ponerse manos a la obra con la evolución de los coches. Tienen cuatro semanas en total hasta que se retome la actividad el fin de semana del 28 al 30 de abril con el GP de Azerbaiyán.

Ya lo decía Fernando Alonso: en Bakú "empezaremos a ver cómo cambian los niveles de rendimiento". El asturiano se mostraba optimista, consciente de que Aston Martin traería grandes novedades como el ansiado alerón trasero, que permitiría una mejora en la velocidad punta. Sin embargo, habrá que esperar para ver "quien trae mejoras lo suficientemente buenas".

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Mike Krack, por su parte, se muestra cauto, a sabiendas de que el resto de equipos tienen mucha más experiencia en el juego del desarrollo de los monoplazas. A pesar de que Aston Martin dispone de más tiempo de pruebas en el túnel del viento que sus competidores directos, el director deportivo no se quiere confiar: "Si queremos progresar, incluso para quedarnos donde estamos, tenemos que mejorar a fondo el coche. Si no hacemos nada, retrocederemos. Estoy bastante seguro de que podemos incorporar mejoras de rendimiento en el coche, pero solo el tiempo dirá si es suficiente o no".

Krack cree que Ferrari o Mercedes, dos fábricas que han sufrido en el arranque de la temporada, aprovecharán al máximo estas semanas y pueden regresar con una dinámica totalmente distinta. "Lo que creo que ha pasado es que quizá los demás no están todavía al 100%", confiesa a la BBC. "Eso nos ha permitido dar el salto del séptimo clasificado en la general de constructores al segundo, pero seguramente nuestra posición real sea más bien cuarto o quinto. Quizá caemos uno o dos puestos, dependiendo de cómo hagan su trabajo los demás".

Ya lo decía Alonso: "todavía estemos en un proceso de aprendizaje, así que tenemos que tomarnos 2023 con mucha humildad". En Bakú veremos si las peores pesadillas de Krack se cumplen y si Ferrari y Mercedes son capaces de adelantarlos por la derecha.