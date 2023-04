Lo que le costaron a Haas los accidentes de Schumacher

El director del equipo Haas mantuvo sus críticas a su expiloto "No me arrepiento de lo que se ve, no soy un actor, dirijo un equipo y dije lo que dije", apuntó

El director del equipo Haas F1, Guenther Steiner, y el piloto reserva de Mercedes e hijo de la gran leyenda Michael Schumacher, Mick Schumacher -antes en el equipo norteamericano-, han sido noticia recientemente después de que el libro del primero fuera lanzado al público.

Steiner cuenta en 'Surviving for driving' -un juego de palabras con 'Drive to Survive', la exitosa serie de Netflix- cuánto le costó al equipo el joven piloto alemán mientras corría para ellos, todo en reparaciones tras sus accidentes: unos dos millones de euros.

El equipo de propiedad estadounidense contrató a Schumacher en la temporada 2021, pero Steiner rápidamente lo 'cruzó' por su mal rendimiento. Las cosas se pusieron difíciles entre los dos, situación retratada en la serie 'Drive to Survive'. Steiner culpó a Schumacher del fracaso del equipo y esperó hasta el final de la temporada para dejarle sin asiento.

"No me arrepiento de lo que se ve, no soy un actor, dirijo un equipo y dije lo que dije", apuntó Steiner, quien también se refirió al accidente que sufrió Mick en Suzuka, cuando en los entrenamientos libres el piloto germano se chocó contra las barreras al perder el control.

"Ocurrió en la puta vuelta de entrada, en la primera que regresaba. Sí, estaba muy mojado, pero todos devolvieron el coche a boxes. ¿Cuántas personas podríamos emplear con 700.000 dólares? ¿Y ahora dónde encuentro ese dinero? No puedo tener un piloto del que no estoy seguro de que pueda conducir un coche de manera segura en una vuelta lenta. Es jodidamente ridículo”, sentenció.