Alonso matiza sus comparativa de Hamilton y Verstappen

"Todos los títulos son increíbles, bien merecidos e inspiradores.Cansado de la continua búsqueda de titulares", apunta Fernando en sus redes El diario neerlandés De Telegraaf había titulado, en palabras del asturiano: ""Los títulos de Verstappen tienen más valor que los de Hamilton"

Fernando Alonso ha tenido que volver a salir al paso de unas declaraciones sacadas de contexto y que le han metido en un nuevo 'jardin' con Lewis Hamilton. En unas declaraciones publicadas por el diario neerlandés De Telegraaf, el asturiano establecía una comparación entre el valor de los dos títulos cosechados por Max Verstappen en 2021 y 2022 y los siete que atesora Hamilton. "Los títulos de Verstappen tienen más valor que los de Hamilton", aparecía en un titular atribuído a Alonso

El bicampeón español daba sus argumentos: "Respeto a Lewis, pero es distinto cuando se ganan mundiales cuando solo has luchado con tu compañero de equipo. Creo que un campeonato así tiene menos valor que otros cuando luchas contra pilotos de diferentes equipos, con un coche mejor en algunos casos".

Debido a ello y la interpretación que se la ha dado en el resto de medios de comunicación, Fernando ha matizado sus palabras al medio neerlandés a través de sus redes sociales.

And again…

Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them 💪.