"Alonso nunca tiene una mala palabra..."

Mike Krack, jefe de la escudería, afirma que el asturiano ha cumplido todas las expectativas "Ha sido exactamente lo que necesitábamos de él", resaltó el mandatario luxemburgués

Con el ecuador de la temporada superado, con 13 de las 23 carreras del mundial de F1 ya disputadas, en Aston Martin hacen balance del rendimiento de Fernando Alonso en la escudería.

El asturiano generó una gran expectación con su llegada al equipo británico y no ha defraudado con los buenos resultados conseguidos en este primer tramo de curso, especialmente en las citas iniciales, con seis podios de ocho posibles.

En Silverstone están más que satisfechos con el rendimiento del asturiano y también con su rol dentro del equipo, ayudando a mejorarlo, incluso en el mal momento que atraviesan en las últimas carreras.

“Ha superado mis expectativas, y yo tenía expectativas muy altas. No es lo que hace en la pista, que esperaba, sino la forma en que se ha integrado en el equipo. Ha sido exactamente lo que necesitábamos de él. Ser constructivo cuando tienes que ser constructivo y desafiante cuando tienes que ser desafiante. Incluso ha sido crítico cuando ser crítico es lo que nos hará avanzar. Comprender ese equilibrio es más difícil de lo que la gente piensa", afirmó Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, en unas declaraciones recientes difundidas por el equipo.

De hecho, el capo de la escudería resalta, más que los resultados, es la actitud tanto de Alonso como de su compañero, Lance Stroll. "Para mí lo mejor no son los podios. Lance demostró el luchador que es cuando se subió al coche con las muñecas rotas y un dedo del pie roto. Con Fernando en Mónaco, no fue el rendimiento en la pista, sino el compromiso, el deseo y su enfoque total. Sabía que tenía una oportunidad y la concentración, la dedicación... nunca he visto algo así", argumentó.

La comunión parece total entre equipo y pilotos, y Fernando Alonso espera devolver el apoyo en forma de resultados y si puede ser, con una victoria. Tal y como afirmó hace unos días, "vamos a intentar la 33 cada semana, aunque sea imposible". Krack también confía en ello. "Cuando envía un análisis, siempre es positivo, nunca una mala palabra: es lo que ha descubierto, lo que siente, lo que funcionó bien, lo que le gustaría probar a continuación. No voy a hacer una predicción sobre su victoria 33, pero estamos increíblemente decididos a hacer todo lo posible para que suceda”, afirmó.