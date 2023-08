Alonso 'destroza' a Alpine: "Me subestimaron y aún hoy lo hacen..."

En una amplia entrevista a la BBC, el asturiano dice, eso sí, que no sintió que Alpine le faltara el respeto Fernando Alonso se ve ahora mismo "en el mejor momento de mi carrera, los resultado hablan por sí solos"

Fernando Alonso se ha sincerado en una amplia entrevista concedida a la BBC y que recoge 'Marca'. El asturiano habla de su presente, su pasado y su futuro en el 'Gran Circo' y de todo lo que rodea a la Fórmula 1.

"Hay que vender la historia, y hay que decir cuáles son los buenos y los malos. En cada carrera, en cada discusión, en cada polémica, siempre hay buenos y malos", señala. El de Aston Martin no tiene dudas y añade que "a mí siempre me han puesto en el lado oscuro de la historia, aunque me siento bien, nunca me ha importado".

Pero Fernando Alonso es, fuera del mundillo cerrado del paddock, uno de los pilotos más queridos y él es plenamente consciente de ese apoyo: "La parte más importante de todo esto es que la gente aún te quiere y todavía está interesada en cuántos años tienes en tu contrato porque pueden interesarse en que conduzcas en el futuro".

Pero ese apoyo no se vio, por ejemplo, el año pasado por parte de su escudería, Alpine: "La verdad es que no sentí que me faltasen el respeto. Se tomaron más tiempo del que yo creía que nos iba a llevar, porque las conversaciones empezaron en Australia", explica.

Aunque no se sintió poco respetado, el ovetense cree que no se le valoró lo suficiente: "Alpine me subestimó cien por cien y aún hoy lo hacen". Pero Fernando se siente "en el mejor momento de mi carrera, y los resultados hablan por sí solos".

También analiza el bicampeón español el fuerte vínculo que une a la F1 con Gran Bretaña, y que en ocasiones es un obstáculo. La mayoría de equipos tienen su sede en el país, por ejemplo. Checo, Sainz o el propio Fernando no lo tuvieron fácil a su llegada. "No tuve mucho apoyo o ese tren mediático. Somos sólo un pequeño país del sur de Europa...".

Su trayectoria de más de dos décadas convierte a Alonso en una referencia para los pilotos más jóvenes. Verstappen siempre lo ha reconocido y el de Aston Martin no esconde su admiración por el neerlandés, en parte porque tuvo las mismas limitaciones que él: "Max vino desde los Países Bajos, un país sin mucha experiencia en la F1. Es una persona muy normal, simplemente ama el automovilismo. Creo que su actitud y comportamiento en el circuito es muy normal y me gustan este tipo de cosas".

Para Fernando Alonso, Renault es el equipo de su vida. Allí consiguió sus dos entorchados, y cree que el desenlace de su historia merecía otro final. "Hice tantas cosas para Renault, que te tomas un poco por el lado personal cuando alguien duda de tu rendimiento o tu edad o este tipo de cosas".

Y sobre el presente en Aston Martin: "Sólo son los seis primeros meses en el equipo, todavía hay más por venir", advierte un ilusionado Fernando. El engranaje en los de Silverstone funciona y el español aporta la madurez y la experiencia que el equipo precisa. "Siempre encontraremos dificultades y algunos obstáculos en el camino. Ahora depende de nosotros cómo lidiar con ellos y superarlos. El equipo es realmente inteligente".

Ahora que su edad no es un inconveniente para su equipo, Alonso no quiere pensar en un futuro lejano. Primero ha de cumplir los dos años que le unen a Aston Martin, aunque resulta improbable que su contrato no se amplié más allá si las pretensiones son las mismas: "No quiero pensar demasiado en el futuro, el objetivo es seguir creciendo como equipo".