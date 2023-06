Alonso confía en las mejoras de Aston Martin pero avisa: "Firmaría un podio"

Fernando ha comentado las novedades que presenta su AMR23 para la carrera de casa "Traemos cosas específicas para este circuito y otras para mejorar las prestaciones", apunta

Fernando Alonso ha subido al podio en cinco de las primeras seis carreras de la temporada y su cuarta posición en Bakú es el peor resultado cosechado hasta ahora por el piloto asturiano, que llega al Circuit de Barcelona tercero en la general de pilotos, por detrás de los dos hombres de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez. Después del paso adelante en Mónaco, donde consiguió escalar al segundo peldaño del podio, las expectativas de los fans de Alonso para la carrera de casa son muy altas pero el piloto asturiano ha querido matizar que sus resultados van a depender en gran medida de la evolución de Aston Martin y también de la de sus directos rivales.

"Venimos de tres circuitos urbanos y aquí seguro que cambiarán cosas y veremos una foto más real de la situación de la parrilla, según evolucionen los coches . Hasta ahora tenemos una imagen confusa. Si miramos a Bakú, por ejemplo, Ferrari estaba muy por delante porque hicieron la pole position, mientras que en Miami estaban por delante en los entrenamientos y mientras en Mónaco fuímos nosotros los peleamos por la pole".

"Mercedes, si ha introducido un paquete de mejoras, se traduce en que su coche es mejor que el que lideró en Australia cuando abandonó Russell, así que hay un poco de incógnita sobre la fotografía de dónde está cada uno", ha continuado Alonso.

"Red Bull ha dominado hasta ahora. No veo por qué no debería dominar aquí. Hay que ser cautos. Casi firmaría un podio. El circuito será unos cinco más rápido sin la última chicane. No sé si la última curva será a fondo, quizás sí para Red Bull. Sabemos que el resto de equipos también llevará novedades a esta carrera", ha anticipado.

Respecto a las que incorpora este fin de semana Aston Martin, Alonso ha apuntado que "algunas son mejoras específicas para adaptarnos a las características de la pista, y otras son para mejorar las prestaciones. Queremos seguir en esta buena línea de resultados pero sabemos que Ferrari y Mercedes también están trabajando mucho".