Alonso: "Hay que ir a por la 33 y luego la 34"

El piloto español aseguró sentirse "muy bien" antes del GP de España y que "siempre tienes un extra cuando corres en casa" "Pude recargar pilas fuera de la F1. Ahora he vuelto más fresco y puedo disfrutar otra vez", añadió a 'TVE' el asturiano

Fernando Alonso está cuajando una gran temporada con Aston Martin y la ansiada '33' puede llegar más pronto que tarde. Después de muchos años se ansía un triunfo del asturiano en la Fórmula Uno y el piloto se ve optimista antes del GP de España.

"Hay que ir a por la 33 y luego la 34", dijo en declaraciones a 'TVE'. "Es un buen momento de mi vida. Siempre que llego a Barcelona hay una energía especial. Me siento bien. Física y mentalmente bien. Pude recargar pilas fuera de la F1. Ahora he vuelto más fresco y puedo disfrutar otra vez", aseguró.

"Lo que me gusta es competir e intentar ganar. Está difícil, Red Bull ha dominado todo el año pero siempre tienes un extra cuando corres en casa. Estoy contento por Mónaco. Al final hemos subido un escalón en el podio y solo falta el último", añadió .

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Respecto a la famosa victoria 33 bromeó. "Se ha vuelto viral y siempre abrazo estas cosas virales. Los fans son muy creativos y tienes que abrazar eso. Primero era el plan, luego la misión, ahora el 33... A mí me viene bien todo".

Alonso explicó que "ahora el mejor es Max Verstappen. Parece que no tiene puntos débiles. No tienes fines de semana malos, no tiene errores", e incidió en que "en la F1 el coche es lo más importante". "El llevar más de 20 años en la F1 me permite saber lo que el coche pide", apuntó.

"Con Stroll nos manejamos bien. Allá donde vamos este año hay una moda del verde. En las gradas hay muchísimo verde", explicó 'Magic', que reconoció que "antes me obsesionaba más en el futuro. Con el tiempo me he dado cuenta que lo que tenga que llegar que llegue. Vivo más el presente. Hay que ir a por la 33 y luego la 34", finalizó.