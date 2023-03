Alonso arranca segundo en los libres de Bahrein, con susto de Sainz

Aunque los cronos no son significativos, Fernando y Aston Martin han vuelto a causar una gran impresión Sainz , que ha terminado 20º, ha sufrido un trompo a altísima velocidad, por fortuna en una zona con mucha escapatoria

Fernando Alonso mantiene altas las expectativas entorno a su nueva aventura en Aston Martin. El piloto asturiano se ha lucido en los primeros libres del Gran Premio de Bahrein, que este viernes ha inaugurado la 74ª temporada de Fórmula 1, y se ha situado en segunda posición de la tabla de tiempos provisional con el nuevo AMR23, solo por detrás del Red Bull de Sergio Pérez, que ha liderado la sesión con un crono de 1'32"758. Alonso ha acabado a 4 décimas del piloto mexicano y por delante del bicampeón Max Verstappen, a 0.617.

No son tiempos significativos y no conocemos cargas de gasolina, mapa motor etc, pero lo cierto que Fernando ha conseguido su tiempo con el mismo neumático (blando) que Pérez y en la prueba de rendimiento del Aston Martin, ha dejado a 1,1 a su compañero Lance Stroll, que regresa a la acción este fin de semana después de perderse la pretemporada por una lesión en la mano de la que fue operado la pasada semana en Barcelona. El canadiense ha tenido un problema técnico que le ha dejado muchos minutos sin rodar pero su sexto puesto final es otra señal inequívoca del salto cualitativo del equipo de Silverstone.

Lando Norris ha comenzado cuarto, a 1.4 con el McLaren, y Leclerc, quinto con el Ferrari, aunque ninguno de los dos han montado el neumático más blando de Pirelli. Mercedes, igualmente con compuesto medio, se ha quedado más atrás entre los teóricos favoritos.

A falta de 20 minutos para concluir la primera sesión de entrenamientos libres Carlos Sainz ha protagonizado un trompo que a punto ha estado de tener graves consecuencias, aunque por fortuna el piloto madrileño ha podido salir bien librado del susto.

El Ferrari, que rodaba a mucha velocidad, ha dado dos latigazos, con la suerte para Sainz que lo ha hecho en una zona con amplia escapatoria, en la curva 9 del circuito de Sakhir, por lo que ha esquivado los muros y ha podido corregir el rumbo para volver al box de la Scuderia sin más consecuencias, aunque con el susto en el cuerpo. Poco después ha retomado la actividad para efectuar tandas largas con vistas la sesión de esta tarde, que comenzará a partir de las 16 horas en España .

GP Bahrein. Libres 1:

1. Sergio Pérez (Red Bull) 1'32"758

2. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"438

3. Max Verstappen (Red Bull) a 0"617

4. Lando Norris (Mclaren) a 1"407

5. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"499

6. Lance Stroll (Aston Martin) a 1"540

7. Kevin Magnussen (Haas) a 1"644

8. Gyanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1"817

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 1"931

10. Lewis Hamilton (Mercedes) a 2"159

11. George Russell (Mercedes) a 2"208

12. Oscar Piastri (McLaren) a 2"239

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 2"257

14. Nico Hulkenberg (Haas) a 2"285

15. Esteban Ocon (Alpine) a 2"347

16. Nyck de Vries (AlphaTauri) a 2"644

17. Pierre Gasly (Alpine) a 2"697

18. Logan Sargeant (Williams) a 2"991

19. Alexander Albon (Williams) a 3"260

20. Carlos Sainz (Ferrari) a 3"314