¿La última bala de Barreda?

Joan, que corre con una Honda oficial fuera del equipo de fábrica, es la gran esperanza española para ganar el Dakar en motos Su presencia pendió de un hilo hasta el último momento, pero el castellonense se ha preparado para anotarse un éxito que en sus doce ediciones precedentes se le ha negado

La carrera de motos del Dakar se ha seguido siempre con gran atención en España, donde hemos tenido grandes campeones en la especialidad de rallye-Raid. Nani Roma fue en 2004 el primero en ganar –en 2014 se convirtió en uno de los tres pilotos capaces de ganar en motos y coches- y le siguió Marc Coma, que se impuso en cinco ocasiones. Joan Barreda estaba llamado a ser el heredero, pero la diosa fortuna le ha sido esquiva.

La participación del de Torreblanca (Castellón) en esta 45ª edición del Dakar estuvo en el aire hasta el último momento. Ruben Faria, responsable del equipo Honda, prescindió de sus servicios para cambiarlo por el francés Adrien Van Beveren, pero los japoneses a última hora han apostado por Joan y, fuera de la estructura oficial, le han dado una moto como la mejor. Una historia de amor y fidelidad entre ambas partes después de que se haya pasado todo un año recuperándose de una fractura de clavícula y pelvis que padeció en la quinta etapa de la edición 2022.Joan 'Bang, Bang' Barreda tiene una opción de oro para resarcirse. De hecho, no pudo empezar mejor. Ha estado delante en todas las etapas y, pese a golpearse contra una piedra en el pie en el transcurso de la segunda especial y sufriendo una fractura en la falange distal del dedo gordo, nadie duda de que estará en la lucha por la victoria. Como siempre. La duda que flota en el ambiente es si este año dispone de su última bala.

REMATAR LA FAENA Afronta su decimotercer Dakar, el décimo con Honda, y exceptuando en el primero, en un ya lejano 2011, siempre ha ganado etapas. De hecho, no solo es el piloto español que más triunfos parciales ha conseguido sino que es el piloto en activo que se ha impuesto en más etapas, estando solo a cuatro del récord de Peterhansel y Despres, que cuentan con 33.

Pero la suerte, hasta el momento, le ha dado la espalda. Desde el primer momento ha peleado siempre por la victoria, pero en su palmarés el mejor resultado es un doble quinto puesto, el logrado en 2017 y en 2022. Las caídas, fruto de un pilotaje agresivo y espectacular, o los problemas mecánicos han retrasado un éxito que ha merecido con creces.

Es la mejor baza española, prácticamente la única con opciones de podio, lejos de aquellos tiempos en que Carlos Mas, Jordi Arcarons, Oscar Gallardo, Carlos Sotelo, Jordi Viladoms y Gerard Farrés, junto a los mencionados Nani Roma y Marc Coma, luchaban a por todas. Lorenzo Santolino es hoy, junto a Barreda, el único piloto que corre con una moto oficial, pero la Sherco no es a priori y salvo extremas sorpresas una máquina ganadora.

Joan Barreda, con 39 años, reconoce que “mi objetivo es luchar por el Dakar y no quiero renunciar a mi estilo. En condiciones normales, estamos ahí. Hay un grupo de 5 o 6 pilotos que cualquiera de ellos puede ganar. Todos ellos tienen un altísimo nivel de navegación, de ritmo y cuentan con experiencia. Me he preparado con la meta de intentar llegar al Dakar listo para estar en ese grupo de pilotos que siempre están ahí con opciones de ganar. Al final tienes que hacer una carrera sin cometer errores y aprovechar las oportunidades que se te presenten”.