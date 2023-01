Primeras quejas por el cambio de normas del Dakar: "Es muy cansino vigilar todo el rato la velocidad"

El estadounidense Mason Klein celebró su primera victoria de etapa en el Dakar a pesar de una sanción por superar los límites de velocidad Mejor novato de 2022, había rozado el triunfo en la primera etapa y se impuso en la segunda tras aprovechar que Daniel Sanders bajara el ritmo en la última parte

El estadounidense Mason Klein (KTM) celebró su primera victoria de etapa en el Dakar a pesar de una sanción por superar los límites de velocidad.

"Hoy me he sentido muy bien, aunque he tenido una penalización, pero en general me lo he pasado estupendamente con la gente que me vacilaba en el repostaje porque estaba abriendo pista", indicó tras cruzar la meta.

Klein, mejor novato de 2022, había rozado el triunfo en la primera etapa y se impuso en la segunda tras aprovechar que el australiano Daniel Sanders (GasGas) bajara el ritmo en la última parte de la especial de 430 kilómetros entre el Sea Camp y Al Ula, en Arabia Saudí.

"Me he orientado bien delante y lo conseguí, pero es muy cansino tener que vigilar todo el rato las zonas de límite de velocidad y la velocidad máxima autorizada", precisó.