Segunda etapa del Rally Dakar 2023: Horario, perfil, recorrido y dónde seguirla en directo

El recorrido parte del Sea Camp que estos días ha servido de base a la caravana del rally y la localidad saudí de Al Ula, con un enlace de 158 km y 430 km de larga especial Aunque las dunas estarán presentes sólo al final de la etapa, no va a ser una jornada cualquiera. Atención a los pinchazos y las 'trampas'

El verdadero Dakar ya ha comenzado y después de una primera etapa que ha coronado a Carlos Sainz como nuevo líder y ha visto fallar a dos de sus rivales directos, su compañero Peterhansel y el vigente campeón Al-Attiyah, entra en materia de forma definitiva con una segunda etapa entre el Sea Camp que estos días ha servido de base a la caravana del rally y la localidad saudí de Al Ula, con un enlace de 158 km y 430 km de larga especial.

Aunque las dunas estarán presentes sólo al final de la etapa, no va a ser una jornada cualquiera. El inicio de la etapa es a través de pistas pedregosas que van internándose en cañones espectaculares. La precisión en la conducción será clave. Y al final, las zonas de dunas con los templos nabateos al fondo.

Stage 2 - January 2nd

🚩Sea Camp - 🏁 AlUla (SS - 431km)



The road to AlUla never fails to deliver something out of the ordinary.

The stage will be decided on the dunes, with some of the majestic Nabataean temples visible on the horizon.#Dakar2023 pic.twitter.com/gOnjNvsKdX