Isidre Esteve, listo para un Dakar “cada vez más exigente”

“Estamos a punto para volver a intentar un top 20, que debe ser nuestro objetivo con este coche”, apunta el piloto del Repsol Toyota Rally Team “Recuerdo bien la salida de Barcelona en 2005, todavía iba en moto. Sentir el cariño de la gente fue fantástico y estoy feliz de que volvamos a tener esa oportunidad” asegura

Isidre Esteve vuelve a la carga en el Dakar. El piloto de Oliana ha presentado este miércoles su decimonoveno proyecto para afrontar el rally, el octavo en coches, a bordo del poderoso Hilux T1+ del Repsol Toyota Rally Team.

Esteve, que repite junto a su copiloto Txema Villalobos, se ha mostrado especialmente ilusionado con la salida de la prueba en Barcelona, que será el escenario de un podio protagonizado por los participantes españoles el próximo 1 de enero, antes de que la carrera se ponga oficialmente en marcha el día 5 en Arabia Saudí.

“La competición es mi forma de vida , así que con muchas ganas de empezar” , reconoce Isidre, que ha agredecido el apoyo de quienes le han permitido “construir un proyecto maravilloso durante estos ocho años”, desde sus fieles espónsors, hasta sus mecánicos, equipo y su pareja y fisioterapeuta Lidia, pieza fundamental para que el piloto, en silla de ruedas a raíz de su accidente en 2007, pueda afrontar las durísimas etapas en el desierto.

“El Dakar ha cambiado mucho los últimos años y cada vez es más exigente a nivel técnico, si no tienes material de primera línea no puedes competir. El año pasado tuvimos la oportunidad de dar un salto cualitativo importante con este coche, una experiencia importante pero a dos días del final el coche se paró en las dunas y Txema tuvo que solucionar una avería que nadie pensaba que podría. Y lo logró. Aunque perdimos cuatro horas fue una experiencia de la que aprender y que esperemos que no se repita este año”.

“La edición 2024 será todavía más exigente y sabemos que vamos a tener problemas, todo el mundo los tiene y lo que hay que hacer es tener calma y tratar de perder el mínimo tiempo posible”, subraya Esteve, que después de meses de preparación está “listo para volver a intentar un top 20, que debe ser nuestro objetivo con este coche”.

Por primera vez en casi 20 años la caravana del rally pasará por Barcelona, donde los participantes pasarán las verificaciones técnicas en el puerto antes de embarcar rumbo a Arabia. Un momento importante para el grupo de pilotos españoles en el que se encuentra Isidre Esteve. “Recuerdo muy bien la salida en 2005, todavía iba en moto, precisamente con el equipo Repsol y el año antes Nani Roma había ganado. El Dakar vino a la ciudad, sentir el cariño de la gente fue fantástico y estoy feliz de que volvamos a tener esa oportunidad”.

“En la Baja Aragón pudimos correr más que nunca. Creo que tenemos un coche mejorado y nos ha de permitir estar más cerca de los delante, que es nuestro reto, siempre siendo realista. Sabemos que hay una gran competencia y que los demás también mejoran”, ha explicado, Esteve, englobado en la categoría ‘ultimate’, integrada por 72 coches. “Antes solo seis o siete eran candidatos a victoria. Ahora hay 40 coches muy competitivos y 10 que van muy rápido. Hay que trabajar para intentar estar lo más cerca posible de ellos”.