En spray y resistente al agua: la crema solar que ya querrás usar este finde

Usar crema solar en el rostro es obligatorio para cada día del año, haga la temperatura que haga, ya que el sol puede dañar nuestra piel en todo momento.

No obstante, normalmente, el resto del cuerpo está protegido con nuestra propia ropa, que actúa de barrera contra las radiaciones del sol.

Pero, con la llegada de las buenas temperaturas, nuestra piel está cada vez más descubierta y es necesario cuidarla igual de bien.

Por eso, ya se están desatando las compras de crema solar, especialmente las que son tan fáciles de usar como la Bruma de Garnier.

Este es el producto más vendido ahora mismo en Amazon y puedes recibirlo hoy en casa por solo 15,99 euros.

Los efectos negativos del sol

Las quemaduras en la piel y la molestia tras pasar un tiempo expuesto al sol sin protección solar es solo un pequeño detalle frente a los peligros de sufrir un cáncer de piel.

El cáncer de piel se suele desarrollar en las zonas expuestas al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos, las manos, y las piernas.

También puede formarse en áreas que rara vez ven la luz del día, como las palmas de las manos, debajo de las uñas de las manos o de los pies y el área genital.

Puede afectar a personas de todos los tonos de piel, incluidas aquellas con tez más oscura.

En estos casos, suele producirse en áreas que normalmente no están expuestas al sol, como las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La manera más sencilla de protegerse es:

Evitar las horas centrales del día : es esencial evitar el sol desde las 10 hasta las 16 horas.

: es esencial evitar el sol desde las 10 hasta las 16 horas. Si vas a estar en la playa durante estas horas, busca la sombra y aplica crema solar cada dos horas .

. Lleva sombreros y ropa ligera que te proteja.

Crema solar para pieles sensibles

Como hemos comentado, la broma solar de Garnier se ha situado como la crema solar más vendida de Amazon por su cuidado extra de las pieles sensibles.

Especialmente indicada para pieles claras, sensibles e intolerantes al sol, es hipoalergénica, sin perfume ni comedogénico.

Se reparte muy fácilmente en spray y no deja marcas blancas. Una sensación de "piel desnuda" que no da sensación de grasa y no es pegajosa.

Con con SPF 50+, es también resistente al agua.