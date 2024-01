Entrevista | Javi Vega: “Aventuras y 'mini infartitos' en el Dakar hay cada día”

Javi Vega (Yamaha) vuelve al Dakar. Lo hace después de lograr un excelente podio en la pasada edición, en la categoría Original by Motul con apoyado por Pont Grup y con su moto protegida por Uniracing. Pero ese segundo puesto, al estar en el top 30 de la general, ha resultado ser un arma de doble filo, al dejarle sin opciones de puntuar como amateur en 2024. "Mis resultados del año pasado fueron tan buenos que he pillado por todos los lados y la organización no me deja competir en Original", explica el piloto madrileño, ahora incluido en la clasificación scratch. Con todo, no pierde la ilusión y afronta su sexto Dakar nuevamente en una categoría que mantiene parte de la esencia del Dakar original.

¿Cómo afronta esta próxima edición del Rally Dakar y cuáles son tus expectativas?

Durante la temporada mis expectativas han ido cambiando, ya que con la segunda posición conseguida el año pasado en la categoría Original by Motul este año quería salir a ganarla. Pero han cambiado el reglamento y ahora no te dejan puntuar si has hecho un top 30 o podio en Original en los dos últimos años porque ya no te consideran amateur. Se me cayó la estructura de todo el año de entrenamientos y ahora me queda sobrevivir a esta carrera, tomarla como una aventura, no caerme y disfrutarla.

¿Cómo ha sido su preparación para este Dakar?

El podio de 2023 no me ha cambiado la vida. Al final los entrenamientos son los mismos. No obstante, me entrené para ganar la categoría pero este año no va a poder ser. Como he dicho, voy a disfrutar de la carrera como dos semanas de vacaciones.

La categoría Original by Motul destaca por la autosuficiencia de los pilotos. ¿Cómo se enfrenta al desafío?

La esencia de esta categoría es que no permite ayuda externa. Sí podemos ayudarnos entre los pilotos y dejarnos piezas. Al final en pista lo que llevo es mi cajita de herramientas con las cuatro llaves básicas. Hemos unificado toda la tornillería de la moto para con estas cuatro llaves poderla desmontar lo máximo posible en pista. Además, la moto va protegida por la firma española Uniracing. Con un solo kit de adhesivos hemos podido hacer todo el Dakar cosa que con otros vinilos tuvimos que cambiar piezas donde más se rallaban. Y donde necesitamos más agarre, en rodillas y piernas, utilizamos el producto Dimple Grip, más resistente y con más grip.

¿Qué es lo más difícil de la categoría Original?

Creo que llegas al Dakar y te crees que como corres rallies ya lo sabes todo. Y el Dakar es una carrera totalmente diferente al resto. Porque son muchos días y necesitas coger esa experiencia para saber cómo funciona. Ahora ya que llevamos varios, hemos aprendido que gestionar el tiempo, es lo básico. En cuanto tienes algún problema, te va pillando la noche. Y empiezas a acumular sueño y cansancio. Si haces una buena gestión, sobre todo de mecánica, que no rompas nada y te vas a dormir pronto, puedes cenar, desayunar bien, pues puedes hacer un rally más o menos decente. Y si tienes problemas, tratar de solventarlos lo antes posible.

¿Podría compartir algún aspecto clave de la preparación física y mental para afrontar las duras condiciones del Dakar en moto?

Es un aspecto muy importante. Considero que casi un 70 % puede ser más preparación mental que física. El Dakar no es una especialidad del off-road tan técnico como podría ser un trial. Tienes que hacer muchos kilómetros y tener la cabeza bien asentada para cuando vayas rápido no ir más allá de tus posibilidades o si te pierdes no desesperarte, relajarte, respirar y buscar tu camino. Otro aspecto es que el año pasado estuve trabajando con un psicólogo deportivo que me ayudó a relajarme. Es importante tener ese apoyo, trabajar esa parte mental. Sí, es importante en el Dakar. Y a nivel físico hay que hacer mucha moto y estar fuerte.

La navegación es fundamental en el Dakar. ¿Qué dificultades entraña el roadbook y la navegación?

La navegación es muy importante porque vamos validando way points o puntos de paso. Si te saltas uno el mínimo que te pueden meter son 15 minutos de penalización, que con esto puedes perder la carrera desde el día uno. La navegación hay que tenerla muy presente. Sí que es una carrera con mucha gente y muchas huellas, pero puede llegar el momento que las huellas desaparezcan y tienes que llevar la navegación actualizada para mantener el ritmo y no perderte. Para entrenarnos hacemos diferentes carreras en España y vamos una vez al año a Marruecos ya sea a correr una carrera o entrenar en las dunas.

¿Qué consejo daría a algún piloto que quisiera correr en categoría Original?

Ahora ya no dejan competir en Original de buenas a primeras; antes debes haber corrido el Dakar con un equipo y al año siguiente ya te lo permiten. Es peligroso aventurarte a la carrera sin conocer sus entresijos y la organización se cura en salud con esas limitaciones.

¿Hay alguna anécdota del Dakar que le gustaría compartir?

Aventuras, anécdotas y ‘mini infartitos’ en el Dakar los hay cada día. Creo que es lo que te engancha, cada día es una aventura y no sabes lo que depara la jornada, si vas a tener que ayudar a alguien en la pista, si te vas a perder...

Después de competir en varias ediciones, ¿cómo cree que ha evolucionado el Dakar?

Mi primer Dakar fue en Sudamérica. Quieren volver a los orígenes y creo que es imposible. Al final hoy en día prima la seguridad y lamentablemente el dinero manda. Para empezar, corremos en un país donde paga por tener esta carrera. Antiguamente era una carrera lineal de París a Dakar. Además, está evolucionando hacia una carrera de motocross y velocidad más que de resistencia. Por seguridad es más fácil una organización así. Si un piloto top sale pronto y a las 12.00 horas está en el vivac es más controlable. Es una pena porque se intenta buscar la esencia del Dakar africano, pero no es posible. Intento participar en Original by Motul porque es de los pocos resquicios que pueden quedar del Dakar de verdad.

¿La famosa etapa maratón de 48 horas marcará las diferencias este año?

Bueno, yo creo que es el ingrediente que han metido como novedad. Para mí, en la categoría Original, será como un día más, porque yo siempre duermo en el vivac, en tienda de campaña y soy mi propia asistencia. A mí me preocupa más al siguiente día. Al acabar esas 48 horas es el día de descanso en el Dakar. Justo el día que yo aprovecho para desmontar la moto y rehacerla de nuevo para la segunda semana. Tenemos un salto de unos 800 kilómetros que haremos en avión y las motos las transportará la organización por carretera. El problema es que no nos aseguran cuándo van a llegar. Si nos llegan por la tarde, pues se nos puede hacer de noche reparando.

¿Alguna otra etapa que le inquiete?

De momento no nos han dado mucha información, cada vez nos dicen menos. Antes sabíamos un poquito cómo iba a ser cada día. Lo que nos íbamos a encontrar. Ahora podemos intuirlo porque al ser el sexto Dakar, pues podemos conocer un poco la orografía. Pero dicen que este año es al revés que el año pasado. Empezamos por dunas y acabamos por terreno más pedregoso, eso a nosotros nos beneficia. Pero sí que es verdad que la segunda semana a lo mejor vas más cansado y es un poquito más peligroso. A nivel de caídas y para la moto también.

¿Favoritos para esta edición?

En motos existe el factor riesgo. Y creo que el Dakar es una prueba bastante por descarte. O sea, los 15 primeros para mí son intocables. Pero de esos 15 primeros, después de las dos semanas, te quedan el 50%. En coches, creo que Audi este año lo tiene que petar.