Cristina Gutiérrez da el primer aviso en T3

La piloto burgalesa gana el prólogo en su categoría, por delante de su compañero Seth Quintero "El Dakar empieza mañana, es muy largo, con 14 etapas por delante. No se puede planificar nada", advierte

Cristina Gutiérrez ha comenzado su séptimo Dakar con la fuerza de un huracán y se ha apuntado la victoria del prólogo en la categoría de prototipos ligeros T3, al volante de su Can-AM Maverick del Red Bull Team. La piloto burgalesa ha sido la más rápida en los once kilómetros que han inaugurado la 45ª edición del rally, superando a su compañero y gran favorito, el estadounidense Seth Quintero, que hace un año arrasó en la mayoría de etapas.

Es la segunda victoria parcial que consigue Cristina en el Dakar, que de esta forma se convierte en la primera líder del rally en 2023 dentro de su categoría. Por su parte, el vigente campeón del Dakar y del Mundial W2RC, el chileno Francisco 'Chaleco' López, ha comenzado en el 'top cinco', a 15" del tiempo de la española.

"Las sensaciones son muy buenas, es la primera vez que salimos a carrera con el Can-AM y me he sentido muy bien. también con el equipo, en lo físico, mentalmente... Queda mucho por delante así que con lo único que hay que quedarse hoy es con las sensaciones, que han sido muy buenas", explicaba en meta Cristina, que un mes atrás, formando pareja con Sébastien Loeb se alzó con el título de la serie eléctrica off road de la Extreme-E.

"El Dakar empieza mañana, es muy largo, con 14 etapas por delante. No se puede planificar nada, salir día a día, de menos a más y con un buen ritmo de carrera", ha advertido Cristina, prudente.

Clasificación prólogo y general (T3)

1. Cristina Gutiérrez (Can-AM) 8:49

2. Seth Quintero (Can-AM) a 2 "

3. Guillaume De Mevius (Can-AM) a 4 "

4. Mitch Guthrie (T3M) a 6 "

5. Chaleco López (Can-AM) a 15 "