Asalto final al título de raids en Andalucía

El Rally Andalucía coronará a los primeros Campeones del Mundo W2RC de Rally-Raid y servirá de ensayo general para el Dakar Al-Attiyah y un Loeb que se juegan el título de W2RC y Sam Sunderland es el máximo favorito en motos

Con los campeonatos de RallyGP, Rally3, T1, T3 y T4 aún en juego, todas las estrellas del W2RC, los purasangre del Campeonato del Mundo, se reúnen en el Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, para la tercera edición del Andalucía Rally. La cuarta y última prueba del Campeonato del Mundo de Rally Raid, que comienza mañana con una etapa clasificatoria de 9,67 km, ha atraído a su vez a varios "outsiders" deseosos de poner a prueba su nivel de competitividad, o en el caso de Peterhansel y Serradori, el de sus vehículos. Amateurs o profesionales disfrutarán de un completo recorrido que transcurre por cuatro provincias andaluzas de gran belleza, en un entorno de seguridad garantizado por la Guardia Civil, la Policía y no menos de 1.200 comisarios voluntarios. Por no hablar de las legiones de aficionados al automovilismo que, por fin, podrán presenciar un rally raid desde cerca tras dos años de restricciones sanitarias.EN PISTA

En motos, el abandono de última hora de Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda) ha quitado mucha presión a Sam Sunderland (GasGas Factory Racing) que ahora tendrá en otro piloto de HRC, Ricky Brabec, a su rival más cercano y todavía con opciones matemáticas al título. Tanto Sam como Ricky prefieren un espacio más abierto para expresar su talento, pero ninguno de los dos es el gran favorito para la victoria en la carrera. Muchos apuestan por el ganador de 2020, Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), o, por qué no, por el local Lorenzo Santolino (Sherco Factory), que ha subido al podio en las dos ediciones anteriores. En Rally2, detrás de Klein, todo está aún en juego en W2RC, con Bradley Cox (BAS World KTM Racing), buscando compensar su abandono de Abu Dhabi luchando por los puestos del podio. En el Rally3, el piloto marroquí Amine Echiguer lidera la categoría tras su impresionante actuación en casa y ha cruzado el Estrecho de Gibraltar con la firme intención de hacerse con la Copa del Mundo. Una ambición que también comparte el ganador del Dakar 2022 en quads, Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on).

En coches, el ‘invencible’ Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) tendrá que correr, y mucho, si quiere sumar un hat-trick de victorias en el Andalucía Rally (tras las de 2020 y 2021), esta vez ante Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). El francés no solo será una amenaza por el tipo de especiales que se esperan en Andalucía, más estrechas y resbaladizas, estilo WRC, sino también porque al nueve veces campeón del mundo de rallies solo le vale ganar si quiere lograr su décimo Mundial. ¿Los 22 puntos de ventaja provocarán que el campeón del Dakar corra, esta vez, en contra de su naturaleza súper competitiva? Mañana empezaremos a salir de dudas, pero el premio de ser el primer campeón W2RC es muy tentador...

De cara a la victoria en tierras españolas conviene no olvidar al sorprendente Guerlain Chicherit (GCK Motorsports), que demostró en el Rallye du Maroc una increíble capacidad de adaptación al BRX Hunter anotándose el triunfo en el rally africano. Tampoco al saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota Overdrive), la otra baza de la marca japonesa. El ídolo local será en esta ocasión Isidre Esteve (Repsol Rally Team), que viene de lograr su mejor clasificación en una prueba del Mundial (séptimo en Marruecos)… y quizá pueda mejorarla en su carrera de casa.

En T3 Francisco ‘Chaleco’ López (Can-Am Factory South Racing) fue derrotado por primera vez en el W2RC 2022 en Marruecos por el joven Seth Quintero (Red Bull Off Road Junior Team)… pero aún así terminó segundo, afianzando su posición en cabeza del campeonato respecto a Cristina Gutiérrez (Red Bull Off Road Junior Team). Al chileno le puede servir la estrategia de ‘nadar y guardar la ropa’, pero la española tendrá que dar su máximo porque solo le vale la victoria (que ya logró en 2021).

No habrá estrategias posibles entre los T4. Con los tres contendientes al título separados por solo dos puntos, a Marek Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team), Rokas Baciuska (South Racing Can-Am) y Austin Jones (Can-Am Factory South Racing) . ¿Osarán los españoles Gerard Farrés (Can-Am Factory South Racing) o Pau Navarro (FN Speed) inmiscuirse en esa pelea?

RADIO BIVOUAC

Cuando se escuchan los nombres de Stephane Peterhansel o de Mathieu Serradori inmediatamente pensaríamos en que son dos de los grandes candidatos a la victoria en la categoría de coches. Peterhansel es la leyenda viva del rally-raid y Serradori luce en su palmarés incluso un triunfo de etapa en Arabia Saudí, pese a no haber pilotado para un equipo oficial. Pero esta vez, ambos acuden al Andalucía Rally con vehículos y objetivos muy diferentes a los que tendrán en el próximo Dakar.

No será la primera vez que Peterhansel se ponga al volante de un vehículo menos sofisticado que el ultra-tecnológico Audi RS Q e-tron E2 con el que corrió en Marruecos. El galo ya ha disputado alguna que otra prueba en un prototipo ligero en el pasado y aquí, en Andalucía, el 14 veces ganador del Dakar pilotará un Yamaha YXZ1000R 2023 del equipo X-Raid que ayudará a poner a punto de cara al mes de enero, de ahí que se inscriba en la categoría SSV Open. Sin duda, el catorce veces ganador del Dakar, que estará acompañado por su copiloto habitual, Edouard Boulanger, podrá dar indicaciones de primer nivel al equipo alemán.

Mathieu Serradori, acompañado por Loïc Minaudier, también será un refuerzo de lujo para PH Sport en el desarrollo, en este caso, de su Zephyr. El dúo francés se medirá a las estrellas de la categoria T3 y será interesante ver qué puede lograr fuera de su ‘zona de confort’. Quién sabe si gracias a los consejos de los experimentados pilotos galos estas dos máquinas podrán ser una alternativa competitiva en el próximo Dakar.

LA CIFRA DEL DÍA: 3

La 3ª edición del Andalucía Rally tiene el honor de ser la última prueba del primer Campeonato del Mundo de Rallys-Raid FIA-FIM W2RC. Y aunque todas las categorías, excepto una, están aún por decidir, la batalla más reñida es, con diferencia, la de la categoría T4. Esta clase, destinada a los SSV de producción, ha experimentado una explosión de interés en los últimos años, por lo que no es de extrañar que la competición sea muy reñida. Pero pocos habrían imaginado que, tras miles de kilómetros de desierto, los tres primeros clasificados presentan tres puntuaciones consecutivas. Representando a tres nacionalidades diferentes, el líder de la general desde el Rallye du Maroc es el piloto polaco Marek Goczal (Cobant-Energylandia) con 152 puntos, solo un punto por delante del lituano Rokas Baciuska (South Racing Can-Am) con 151 puntos, que a su vez está apenas un punto por delante del estadounidense Austin Jones (Can-Am Factory South Racing), con 150. Dado que el Andalucía Rally presenta pistas relativamente estrechas, la carrera, al menos sobre el papel, debería convenir a Goczal y Baciuska, más adaptados a terrenos tipo Baja o Rallycross que Jones, que se siente más cómodo en los espacios abiertos del desierto de California. Pero eso es sólo sobre el papel. Todos son muy rápidos y muy competitivos y la única predicción que se puede hacer es que los tres irán a tope desde el principio...

W2RC

Hasta que se cruza la última línea de meta no hay nada decidido. Esta máxima del automovilismo estará muy presente en las cabezas de Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), Francisco ‘Chaleco’ López (Can-Am Factory South Racing) o Sam Sunderland (GasGas Factory Racing), los tres líderes del W2RC en T1, T3 y Rally GP. El catarí tiene 22 puntos de ventaja sobre Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme); el chileno goza de 28 sobre Cristina Gutiérrez (Red Bull Off Road Junior Team) y el británico de GasGas aventaja en 24 a Ricky Brabec (su compañero en el Monster Energy Honda, Pablo Quintanilla, es segundo en la general a 22 puntos, pero es baja en el Andalucía Rally por una lesión en el hombro). En todos los casos son ventajas que les permitirían jugar con la calculadora… pero eso en ocasiones puede ser contraproducente. Donde no habrá tregua, seguro, es en T4, con tres pilotos (Marek Goczal, Rokas Baciuska y Austin Jones) separados por apenas dos puntos.