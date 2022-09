Nani Roma no correrá el Dakar 2023

"Lamentablemente es demasiado tarde en el calendario para que Nani pueda disponer de un coche para el próximo Dakar", señalan los responsables del equipo BRX "En los test de Marruecos he podido demostrarme a mí mismo que volvía a tener la velocidad. Me satisface haberme esforzado y trabajado después de la operación", señala Roma

Después de disputar 27 ediciones del Dakar y ser el único piloto español en conquistar el rally en motos y coches, Nani Roma se perderá la carrera en 2023, tal como ha hecho oficial su equipo, Prodrive BRX. Recuperado del cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en marzo pasado, Nani pudo volver a subirse al Hunter en Marruecos días atrás y superó el test sin problemas pero a pesar de ello, su equipo ha decidido dejarle fuera de la alineación para el próximo Dakar y Guerlain Chicherit le reemplazará al volante.

"Finalmente no podré estar en la salida del Dakar 2023 por una cuestión puramente técnica. Estoy plenamente recuperado, pero el reducido margen de tiempo que queda hasta el Dakar complica en estas fechas mi participación en la próxima edición. He pasado meses realmente difíciles donde mi objetivo principal ha sido siempre volver lo antes posible para poder llegar a tiempo de tomar la salida. Creo que este reto me ha ayudado mucho. Marcarte objetivos en la vida es importante y este hecho me ha ayudado en los momentos claves para afrontar las operaciones y sobre todo en los momentos difíciles de la quimio. En cada situación adversa la motivación por volver a competir me hacía ir hacia delante porque es mi vida. En los test de Marruecos he podido demostrarme a mí mismo que volvía a tener la velocidad y me sentía bien dentro del coche. Me satisface haberme esforzado y trabajado para llegar aquí otra vez tres meses después de la operación. Ahora veré desde otro punto de vista la carrera. Seguro que no me gustará tanto, pero las cosas en la vida vienen cuando vienen. En los próximos días me dedicaré recuperarme al máximo pensando ya en la próxima temporada y con la satisfacción de haber dejado atrás este duro trámite que me ha supuesto el cáncer", explica Nani Roma.

Por parte de BRX, el jefe de la formación británica, Gus Beteli, ha comentado que "Nani Roma ha vuelto recientemente a sentarse en el asiento de uno de nuestros BRX Prodrive Hunters durante la prueba en Marruecos en la que volvió a ponerse a tope con un coche en cuyo desarrollo ha tenido mucho que ver. A Nani se le diagnosticó un cáncer en marzo de este año, pero ha luchado mucho durante el tratamiento para poder volver a probar el coche en un escenario de rally raid meses antes de lo que se esperaba. Tras esta exitosa prueba en Marruecos, Nani seguirá trabajando con el equipo Bahrain Raid Xtreme en el desarrollo de los coches a medida que ambos programas crezcan. Sin embargo, lamentablemente es demasiado tarde en el calendario para que Nani pueda disponer de un coche para el próximo Dakar. Los próximos deberes de Nani para nosotros serán demostrar y probar el Hunter Hypercar en Dubai durante el mes de noviembre, pero lo más importante es que en BRX y Prodrive nos sentimos enormemente alentados por la velocidad de los progresos de Nani para poder volver a pilotar al máximo nivel y ver la sonrisa de nuevo en su cara después de sufrir tiempos difíciles".